2024-04-09 14:07:11 Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!
Birbirinden iddialı modelleriyle geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Frontera’nın ilk görüntülerini paylaştı. Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile müşterilerine seçme özgürlüğü sunacak olan yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor.