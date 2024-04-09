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Otomotiv
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Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

2024-04-09 14:07:11
Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Birbirinden iddialı modelleriyle geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Frontera’nın ilk görüntülerini paylaştı. Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile müşterilerine seçme özgürlüğü sunacak olan yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor.

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Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Alman otomobil üreticisi Opel, uzun ve başarılı tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Bu kapsamda Opel, yeni Frontera modelinin ilk görüntülerini dünyayla paylaştı. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu keyifli ve geniş yeni SUV, en başından itibaren müşterilere elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca müşteriler, Frontera’nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler. Yeni Frontera, Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesini sağlam şekilde yorumlarken, ilk bakıştan itibaren keyif veren bir görünüme sahip. Yeni Frontera’nın dik yapıdaki benzersiz orana sahip ön silüeti, fonksiyonel ve geniş kabin alanını, cesur ve sağlam olduğu kadar modern ve etkileyici bir görünümle bir araya getiriyor. Yeni Opel “Şimşek” logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor ve Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor. Frontera’nın ön kısmına benzersiz bir kimlik kazandıran siyah “Vizör”, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki “Şimşek” logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen Vizor, otomobilin sağlam ve dayanıklı duruşunu öne çıkarıyor. Opel’in ünlü “kanat imzası”, gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele modern bir görünüm kazandırıyor.

#2
Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Modern görünüm ve hissiyat, akıllı tasarımın pratiklikle buluştuğu iç mekan tasarımında da devam ediyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, göz alıcı bir yapıya sahip. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve detoks bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Tüm bu yeniliklerin yanında yeni Frontera’da Opel yine koltuk yeniliklerini geniş bir müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de göz alıyor. Bu koltukların kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle de sunuluyor. Yeni modelin sunduğu akıllı çözümler, araç içi eğlence faktörünü daha da artırıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bunla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor ve böylece sessiz bir yolculuk sağlanabiliyor. İkinci sıradaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor.

#3
Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini standart olarak sunuluyor. Ayrıca, yola çıkarken yanlarına daha da fazla bagaj alması gereken veya 200 kilogramı aşan tavan yükünden tamamen faydalanmak isteyen müşteriler, fonksiyonel tavan raylarını tercih edebiliyor.

#4
Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece cesur ve yalın tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da göz dolduruyor. Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecekler. Yeni Frontera’da hangi güç aktarma organı tercih edilirse edilsin, özel şasi tasarımı ile müşterilere üst düzeyde bir sürüş keyfi yaşatacak. Rüsselsheim’daki Opel mühendisleri, Alman Otobanları’nda yüksek hızlarda seyahat ederken bile gövde kontrolünü optimize etmeye ve Opel’e özgü sürüş özelliklerini sunmaya büyük özen gösterdiler. Yenilikçi ve çarpıcı tasarımı ile akıllı ve eğlenceli çözümlerinin yanı sıra elektrikli veya hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak olan yeni Opel Frontera, Alman markanın elektrifikasyon iddiasında ne kadar ciddi olduğunu ve çok farklı türde müşterilerin gereksinimlerine ne denli bir cevap verdiğini bir kez daha gösteriyor.

#5
Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Opel CEO’su Florian Huettl, “Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor” dedi.

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Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda araç için önemli bilgiler vermişti. Yantaç şu ifadeleri kullanmıştı: “Evet, Frontera’nın bizim için önemi nedir diyecek olursak; gerçekten de çok önemli. Sadece bizim için değil, Türkiye adına değil, globalde de dönüp baktığımızda Frontera modeli, Opel markası için 2024‘teki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii Opel için bu kadar önemli iken globalde Türkiye’de global lansmanının yapılıyor olması da bizim için çok kıymetli.

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Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Sunumun başında ilettiğim gibi üç ana ülkeden, ana pazardan biri olarak seçilmiş olmamız tabii ki de burada yapılacak olan etkinliğin Türkiye’de olması adına bizim için önem teşkil etti. Peki neden Frontera çok önemli? Önemli olmasının iki ana sebebi var. Biri öncü model. Bir çoğunuz hatırlarsanız, geçmişine baktığımızda hem Türkiye’de hem de globalde çok iyi sonuçlar almış bir araç. Daha SUV segmenti tam olarak tanımlanamamışken Frontera ismiyle çok ön plana çıkmış ve Avrupa’da satış adedi olarak beklenenin çok üzerinde satış payına ve adedine ulaşmış bir model. O yüzden Opel’in bu yeni modele bu adı veriyor olması aslında başarılarını tekrar geleceğe taşımak adına bir neden diyebiliriz. Bu ilki.

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Foto - Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

İkincisi ise aslında isminde saklı. Frontera (Front-era) demek biliyorsunuz ki aslında zamanın ötesinde demek. Bu araç Opel için zamanın ötesinde ve çok daha başarıları, farklı başarıları elde edeceği bir model olacaktır. O yüzden iddialıyız. Aracı gördüğünüz zaman siz de neden bu iddiamızın karşılığını daha da iyi göreceksiniz. 14 Mayıs 2024 tarihinde Florian Bey’in yani global CEO’muzun ve ekibinin, üst düzey yöneticilerin katılımıyla, ayrıca globalde hem Avrupa bölgesinden hem de MEA bölgesinden katılımcıların ve uluslararası basın katılımıyla kapsamlı bir lansman yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

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