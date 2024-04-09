Opel’in efsane modeli yeni Frontera Türkiye’den dünyaya tanıtılacak! İlk görüntüler lansman öncesi paylaşıldı! Bu elektrikli otomobil pazarda çok satar!

Modern görünüm ve hissiyat, akıllı tasarımın pratiklikle buluştuğu iç mekan tasarımında da devam ediyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, göz alıcı bir yapıya sahip. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve detoks bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Tüm bu yeniliklerin yanında yeni Frontera’da Opel yine koltuk yeniliklerini geniş bir müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de göz alıyor. Bu koltukların kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle de sunuluyor. Yeni modelin sunduğu akıllı çözümler, araç içi eğlence faktörünü daha da artırıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bunla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor ve böylece sessiz bir yolculuk sağlanabiliyor. İkinci sıradaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor.