Opel, yeni Grandland ile büyük oynuyor!

Yeni Grandland’de aydınlatmalı logonun yanı sıra Opel mühendislerinin geliştirdiği ve sınıfının lideri bir aydınlatma yeniliği olan Intelli-Lux Pixel Matrix HD kullanılıyor. İlk kez Yeni Grandland’de yer alan bu sistem, yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı için her bir tarafta 25.600 olmak üzere toplamda 50.000'in üzerinde LED hücreye sahip. Trafik durumuna göre, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanıyor ve Intelli-Lux Pixel Matrix HD farlar, bu nesneleri standart Matrix Light teknolojilerinden de net bir şekilde daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatıyor. Böylece gece sürüşlerinde üstün bir görüş açısı ve mesafesi sunarken, diğer kullanıcıların gözünün kamaşmasını engelliyor. Ayrıca yeni nesil aydınlatma sistemi, aracın önünde grafik projeksiyonlarla gösterilen yeni "hoş geldiniz" ve "güle güle" animasyonları ile gelecekteki olanaklara şimdiden ışık tutuyor. İki tonlu “yüzer” tavanı ve kontrast duruşu ile Grandland, daha uzun bir görünüm kazanıyor. Yeni modelin gövde tasarımı, akışkanlık ve doğallık hissini koruyacak şekilde düzenlendi. Keskin çamurluk davlumbazlarının tasarım hatları araç boyunca ilerleyerek tekerleklerin görsel olarak daha dışarıda görünmesini sağlıyor. Bunu, tekerlekler ve alt gövdenin etrafındaki kaplamalı parçaların sağlamlığı tamamlıyor. Yeni Grandland’in 2.784 mm'lik uzun aks aralığı ve dik bagaj kapağı, kabin ve bagajın daha da ferahlayan yapısını öne çıkarıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ise 1.641 litreye ulaşan bir yükleme hacmine olanak tanıyor. Yeni Grandland bir aile aracı olduğundan, iç mekanda çok yönlülüğe özel bir şekilde odaklanılıyor. Araçta çok sayıda saklama alanına yer veriliyor, ayrıca konfor ve sağlık koşulları iyileştirilirken müşteriler için hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler bulunması da amaçlanıyor. Bu akıllı çözümlerin başında Pixel Box geliyor. Bu bileşen, aydınlatmalı yarı saydam cam kısmı ve kumaş kaplamasıyla hem konsolun görsel çekiciliğini artırıyor, hem de son derece fonksiyonel bir kullanım imkanı sunuyor. Kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ise camın arkasında konumlandırılarak fonksiyonellik sunarken cihazlar güvenle saklanıyor ve şarj edilebiliyor. Yeni Grandland, Pixel Box’tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 V prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor. Alternatif motor seçenekleri, frekans seçimli sönümlendirme teknolojisi ve çeşitli sürücü destek sistemleri Yeni Opel Grandland müşterileri, tamamen elektrikli Grandland Elektrik seçeneği ile beraber 48V Mild-Hybrid versiyonu da tercih edebilecekler. Tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 km menzil (WLTP) sunan yeni Grandland Plug-in Hybrid ve 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland Hybrid, sürüş keyfini üst seviyede yaşatırken tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor.