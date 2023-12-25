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Spor
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Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

2023-12-25 12:15:05
Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kanarya, Edin Dzeko'nun yanına yıldız bir partner getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kanarya, Edin Dzeko'nun yanına yıldız bir partner getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

İsmail Kartal liderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe, 9 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

#5
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Sezona da fırtına gibi gibi giren Kartal ve ekibi 19'da 19 yaparak büyük ses getirmişti.

#6
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler, sezona damga vurmuştu.

#7
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitiren Kanarya, son 16 turuna adını yazdırdı.

#8
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

#9
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

KANARYA'DAN WERNER HAMLESİ

#10
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Batshuayi'nin devre arasında ayrılma ihtimaline karşın elini hazır tutan yönetim, hücum hattını Edin Dzeko ve Timo Werner'den kurmak istiyor.

#11
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Sabah'a göre; Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde oyuncuyla temaslarını sıklaştıracak.

#12
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Leipzig'de attığı gollerle göz dolduran Alman santrfor, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye tranfser olmuştu.

#13
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Fakat İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız forvet, tekrardan eski kulübü Leipzig'e döndü.

#14
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Chelsea ile 90 maçta 23 gol kaydeden Werner, İngiltere'de 3 sezon geçirdi.

#15
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Kanatlarda da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu,

#16
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

şimdiye kadar Leipzig'de bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asistlik performansa imza attı.

#17
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Ağustos 2022'de eski takımına geri dönen 1.80 boyundaki forvetin, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 17 milyon euro.

#18
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

#19
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

#20
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

#21
Foto - Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

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