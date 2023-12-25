Önemli detayı açıkladılar: Artık Dzeko'nun yeni partneri Ocak'ta belli olacak! Kesin karar çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kanarya, Edin Dzeko'nun yanına yıldız bir partner getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...