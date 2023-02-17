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Yaşam
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Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

2023-02-17 13:10:55
Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

2015 yılında Suriye'den göç eden ailenin, 8 yıl içerisinde evleri ikinci kez yıkıldı.

#1
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Zemon ailesinin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşadığı ev depremde enkaza dönüştü. Önce savaş, sonra da depremin vurduğu aile iç savaşta 11 yakınını kaybederken depremde ise 12 yaşındaki çocuklarını yitirdi. Enkazdan kendi elleriyle çocuklarının cenazesini çıkaran aile şimdi ise enkaz altındaki kimlik, kart ve değerli eşyalarını arıyor.

#2
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan Azap Zemon, yaşanan iç savaşta bombaların hedefi olan evleri yıkılırken ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Kalan 8 kişi ile birlikte 2015 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Azap Zemon ve ailesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan mülteci kentinde yaşamaya başladı.

#3
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Aile kısa sürede İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde iki katlı bir evin birinci katındaki daireyi kiraladı. Aile, yeni komşularının da desteği ile yeniden hayata tutundu. Zemon ailesi, 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 büyüklğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depreminde iç savaşta yaşadıkları manzarayla karşılaştı. Sarsıntıda yıkılan evi enkaza dönen Zemon ailesinin 12 yaşındaki Abdulmoti Zemon, enkaz altında kaldı. 8 yıl önceki acıları tazelenen Azap Zemon ve diğer aile fertleri, kendi imkanları ile ilk dört saat içerisinde Abdulmoti'nin cenazesine ulaştı.

#4
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Zemon ailesi, çocukları Abdulmoti Zemon'un arkadaşının da enkaz altında olduğunu duyunca yeniden sarsıldı. İhbar üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, evin enkazında yürüttüğü çalışmada kimseye ulaşamadı. Abdulmoti'nin arkadaşının hastanede ve sağ olduğunu öğrenen Zemon ailesi, yürütülen arama çalışmaları nedeniyle tuzla buz olan evin enkazını görünce büyük şok yaşadı.

#5
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Harabeye dönen evlerindeki eşyaları kurtarmanın telaşını yaşayan Zemon ailesi, yerle bir olan evlerindei eşyalarının da hasar gördüğünü öğrenince ise bu kez kimlik, yardım kartları gibi kişisel ve değerli eşyalarının telaşına düştü. Elleriyle kazdıkları beton ve moloz yığınları arasında tencere çanak, kimliklerini arayan Zemon ailesi, kimsesiz ve sokakta kalmanın çaresizliği iele kaybettikleri küçük Abdulmoti için gözyaşı döküyor.

#6
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Ailenin 6 yaşındaki Mustafa ise oelindeki oyuncak tabanca ile olan bitenden habersiz, enkazda oyun oynuyor. Kimi zaman enkazın bir köşesinde oyuncak tabancasıyla nöbet tutan Mustafa bazı zamanlar ise enkazdan çıkarılan kablo ve çeşitli eşyalarla oyun oynuyor.

#7
Foto - Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

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