Önce savaş sonra deprem! Bu ailenin dramı yürekleri yaktı

Harabeye dönen evlerindeki eşyaları kurtarmanın telaşını yaşayan Zemon ailesi, yerle bir olan evlerindei eşyalarının da hasar gördüğünü öğrenince ise bu kez kimlik, yardım kartları gibi kişisel ve değerli eşyalarının telaşına düştü. Elleriyle kazdıkları beton ve moloz yığınları arasında tencere çanak, kimliklerini arayan Zemon ailesi, kimsesiz ve sokakta kalmanın çaresizliği iele kaybettikleri küçük Abdulmoti için gözyaşı döküyor.