Önce oy sonra piknik

Sabah erkenden kalkarak oylarını kullandıklarını ifade eden Hamdi Öklü ise “Vatandaşlık görevimiz olan oyumuzu kullandık. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Bu vesileyle geri kalan zamanı ailem ve çocuklarımla geçirmek için Spil Dağı Milli Parkı’na geldik. Burada da akşama kadar vakit geçireceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi. Oyunu kullandıktan sonra piknik yapmaya geldiğini belirten bir diğer vatandaş Nevin Yiğen de havanın güzelliği ile seçimin güzelliğini birlikte yaşadıklarını söyledi.