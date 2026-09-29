Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı
Türkiye'nin köklü boya markasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu onay verdi, dev firma satılıyor. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin köklü boya markasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu onay verdi, dev firma satılıyor. İşte detaylar...
Türkiye'de boya denince akla gelen ilk isimlerden Polisan, artık tamamen Japon sermayesine geçiyor. Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 payını 93 milyon dolara Japonya merkezli Kansai Paint'e devretmesine Rekabet Kurulu izin verdi. Devir tamamlandığında 1985'ten bu yana boya üreten markanın tek sahibi Kansai Paint olacak.
Pay devir sözleşmesi 29 Temmuz'da imzalanmıştı, beklenen onay Rekabet Kurulu'ndan 28 Eylül'de geldi.
Marmara Holding ile Kansai Paint Co. Ltd. arasındaki Pay Devir Sözleşmesi 29 Temmuz 2026'da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre holding, Polisan Kansai Boya'da elindeki 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli payların tamamını, yani şirketin yarısını, 93 milyon ABD doları karşılığında Japon ortağına devrediyor.
Satışın önündeki en kritik şartlardan biri olan rekabet izni de nihayet çıktı. Marmara Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kansai Paint tarafından 'Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği' bilgisinin 28 Eylül 2026'da şirkete bildirildiği belirtildi.
Ancak süreç henüz tamamen bitmiş değil. Devrin onaylanması için olağanüstü genel kurul toplantısına yönelik hazırlıklara başlanacağı, genel kurul ve devrin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. İşlemin Ekim 2026 içinde tamamlanması bekleniyor.
Polisan'ın hikâyesi Bitlis ailesine dayanıyor. 1920'lerde tekstille ticarete başlayan aile, 1964'te emülsiyon reçinesi üreten Polisan Kimya'yı kurarak kimya sanayisine girdi. Polisan markası ise 1985'te boya üretimine başladı ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan boya markalarından biri hâline geldi. 2016'da Japonya'nın önde gelen boya üreticisi Kansai Paint ile yüzde 50-50 ortaklık kuruldu. Şirketin adı 21 Aralık 2016 itibarıyla Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillendi. Üretim bugün Kocaeli Dilovası'ndaki, LEED Gold sertifikalı fabrikada sürüyor. Kansai Paint ise 1918'de Amagasaki'de kurulan, merkezi Osaka'da bulunan ve Tokyo Borsası'nda işlem gören bir dev. Dünyanın en büyük 10 boya üreticisi arasında gösterilen şirket 40'ı aşkın ülkede faaliyet yürütüyor. Polisan'ın tamamını alarak Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için stratejik üretim ve büyüme üssü olarak konumlandırmayı hedefliyor. Genel kurulun ardından 41 yıllık yerli markanın tek patronu Osaka'daki yönetim olacak.
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