Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Polisan'ın hikâyesi Bitlis ailesine dayanıyor. 1920'lerde tekstille ticarete başlayan aile, 1964'te emülsiyon reçinesi üreten Polisan Kimya'yı kurarak kimya sanayisine girdi. Polisan markası ise 1985'te boya üretimine başladı ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan boya markalarından biri hâline geldi. 2016'da Japonya'nın önde gelen boya üreticisi Kansai Paint ile yüzde 50-50 ortaklık kuruldu. Şirketin adı 21 Aralık 2016 itibarıyla Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillendi. Üretim bugün Kocaeli Dilovası'ndaki, LEED Gold sertifikalı fabrikada sürüyor. Kansai Paint ise 1918'de Amagasaki'de kurulan, merkezi Osaka'da bulunan ve Tokyo Borsası'nda işlem gören bir dev. Dünyanın en büyük 10 boya üreticisi arasında gösterilen şirket 40'ı aşkın ülkede faaliyet yürütüyor. Polisan'ın tamamını alarak Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için stratejik üretim ve büyüme üssü olarak konumlandırmayı hedefliyor. Genel kurulun ardından 41 yıllık yerli markanın tek patronu Osaka'daki yönetim olacak.