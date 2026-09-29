  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı Dolar karşısında eriyor! Avro tepetaklak oldu Altın yatırımcılarını ilgilendiren uyarı! İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartına AYM’den emsal karar Hem bal hem de sarımsak ölümcül hastalığa yol açabilir! İkaz verildi: Yerine elma sirkesi varsa içine atın! Borç söylentilerine son nokta! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan camiaya müjde Yem maliyetini düşüren rekor verim!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Türkiye'nin köklü boya markasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu onay verdi, dev firma satılıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Türkiye'de boya denince akla gelen ilk isimlerden Polisan, artık tamamen Japon sermayesine geçiyor. Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 payını 93 milyon dolara Japonya merkezli Kansai Paint'e devretmesine Rekabet Kurulu izin verdi. Devir tamamlandığında 1985'ten bu yana boya üreten markanın tek sahibi Kansai Paint olacak.

#2
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Pay devir sözleşmesi 29 Temmuz'da imzalanmıştı, beklenen onay Rekabet Kurulu'ndan 28 Eylül'de geldi.

#3
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Marmara Holding ile Kansai Paint Co. Ltd. arasındaki Pay Devir Sözleşmesi 29 Temmuz 2026'da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre holding, Polisan Kansai Boya'da elindeki 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli payların tamamını, yani şirketin yarısını, 93 milyon ABD doları karşılığında Japon ortağına devrediyor.

#4
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Satışın önündeki en kritik şartlardan biri olan rekabet izni de nihayet çıktı. Marmara Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kansai Paint tarafından 'Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği' bilgisinin 28 Eylül 2026'da şirkete bildirildiği belirtildi.

#5
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Ancak süreç henüz tamamen bitmiş değil. Devrin onaylanması için olağanüstü genel kurul toplantısına yönelik hazırlıklara başlanacağı, genel kurul ve devrin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. İşlemin Ekim 2026 içinde tamamlanması bekleniyor.

#6
Foto - Onay verildi: Türkiye'nin dev markası Japonlara satıldı

Polisan'ın hikâyesi Bitlis ailesine dayanıyor. 1920'lerde tekstille ticarete başlayan aile, 1964'te emülsiyon reçinesi üreten Polisan Kimya'yı kurarak kimya sanayisine girdi. Polisan markası ise 1985'te boya üretimine başladı ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan boya markalarından biri hâline geldi. 2016'da Japonya'nın önde gelen boya üreticisi Kansai Paint ile yüzde 50-50 ortaklık kuruldu. Şirketin adı 21 Aralık 2016 itibarıyla Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillendi. Üretim bugün Kocaeli Dilovası'ndaki, LEED Gold sertifikalı fabrikada sürüyor. Kansai Paint ise 1918'de Amagasaki'de kurulan, merkezi Osaka'da bulunan ve Tokyo Borsası'nda işlem gören bir dev. Dünyanın en büyük 10 boya üreticisi arasında gösterilen şirket 40'ı aşkın ülkede faaliyet yürütüyor. Polisan'ın tamamını alarak Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için stratejik üretim ve büyüme üssü olarak konumlandırmayı hedefliyor. Genel kurulun ardından 41 yıllık yerli markanın tek patronu Osaka'daki yönetim olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti
Gündem

48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii ortaklığında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endone..
Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama
Gündem

Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Türkiye'yi sarsan devasa fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında her gün yeni bir rezalet ortaya dökülürken, işin içinden çıkan isimler m..
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!
Gündem

MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset gündemini sarsacak çok önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal..
Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere k..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Selvi: Fon krizine Başkan Erdoğan el atıyor! Büyük dalgada kelleler uçabilir!
Gündem

Selvi: Fon krizine Başkan Erdoğan el atıyor! Büyük dalgada kelleler uçabilir!

Fon krizine ilişkin AK Parti kulislerini aktaran gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, konuştuğu AK Parti milletvekillerinin "infial halinde" old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23