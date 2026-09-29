Ülkelerin hayalindeki meslekler belli oldu! Bakın Türkiye'nin hayalindeki meslek hangisi!
Ülkelerin hayalindeki meslekler belli oldu. Peki Türkiye'de herkesin hayalindeki meslek hangisi?
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Ülkelerin hayalindeki meslekler belli oldu. Peki Türkiye'de herkesin hayalindeki meslek hangisi?
TÜRKİYE'NİN HAYALİNDEKİ MESLEK NE? Teknolojinin gelişmesi, ekonomik koşullar ve değişen yaşam tarzları meslek tercihlerinde önemli rol oynarken, birçok ülkede geleneksel olarak popüler olan kariyerlerin yerini yeni nesil meslekler almaya başladı. Listede Türkiye'ye göre hayal meslek de yer alıyor...
CEZAYİR | EN ÇOK FUTBOLCU OLMAK İSTİYORLAR
FAS
GANA
KENYA
ZAMBİYA
KAZAKİSTAN
MALEZYA
TAYLAND
YUNANİSTAN
PORKTEKİZ
HOLLANDA
İSVEÇ
KOLOMBİYA
VİETNAM
PAKİSTAN
ENDONEZYA
RUSYA
BREZİLYA
İSPANYA
İTALYA
ALMANYA
ÇİN
ABD
TÜRKİYE/ derleyen: haber7
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