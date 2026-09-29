Mahkemede bomba rüşvet itirafı: Ekrem suç örgütünden ihalede dev vurgun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni adeta rüşvet ve soygun çarkına çeviren Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 25’inci duruşmasında yer yerinden oynadı! Tutuksuz sanık iş insanı Remzi Baka, İBB Hukuk Müşaviri firari İbrahim Bülbüllü’ye ihaleler karşılığında tam 380 milyon TL rüşvet ödediğini mahkeme heyetinin yüzüne haykırdı. Vurgunun adresini açıkça gösteren Baka, "Üst yönetim adı altında bu paralar talep edildi. Üst yönetimden kasıt Ekrem İmamoğlu'dur" diyerek kirli tezgahı mahkeme tutanaklarına kazıdı!