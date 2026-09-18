On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık
Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, on yıllardır temas kurmayan tarafların Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Çin gibi müttefiklerin arabuluculuk çabalarıyla ilk kez masaya getirildiğini açıkladı. Hilafet dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin sadece devlet düzeyinde kalmayıp halklar arasında da çok güçlü bağlarla kenetlendiğini vurgulayan Ahmad, BM'deki tüm kritik konularda tam bir dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti. Gerçekleştirilen bu tarihi diplomatik hamle, bölgesel krizlerin çözümünde Ankara'nın artan ağırlığını bir kez daha kanıtladı.