On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

Öte yandan Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin son anlaşmalarla tanımlanamayacağı, ilişkinin hilafet dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Ahmad, iki ülke arasındaki geniş kapsamlı, çok yönlü, karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği ve birbirinin temel ulusal çıkarlarına destek söz konusu olduğunu söyledi. Ahmad, "Bu ilişki sadece devlet ve hükümet düzeyinde kalmıyor, ötesine geçiyor. Her iki tarafta da halklar arasında yakın ilişki var ki bu çok önemli çünkü bu aslında Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor." dedi. Bu ilişkinin BM'deki çalışmalara da çok yansıdığını belirten Ahmad, şöyle devam etti: