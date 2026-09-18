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On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

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On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, on yıllardır temas kurmayan tarafların Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Çin gibi müttefiklerin arabuluculuk çabalarıyla ilk kez masaya getirildiğini açıkladı. Hilafet dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin sadece devlet düzeyinde kalmayıp halklar arasında da çok güçlü bağlarla kenetlendiğini vurgulayan Ahmad, BM'deki tüm kritik konularda tam bir dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti. Gerçekleştirilen bu tarihi diplomatik hamle, bölgesel krizlerin çözümünde Ankara'nın artan ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

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Foto - On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

Ahmad, Pakistan'ın BMGK'deki geçici üyeliği, ülkesinin Gazze ve İran krizi hakkında yürüttüğü diplomatik çalışmalar ve Türkiye ile ilişkileri hakkında AA'ya özel mülakat verdi. Pakistan'ın ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmada arabulucu rolü hakkındaki soruya karşılık, bu konuda uluslararası alandan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Ahmad, "Çünkü bu çaba, hızla tırmanan ve tüm dünyanın bu çatışmanın hangi yöne gittiği konusunda gerçekten endişeli olduğu bir dönemde gerçekleşti." dedi.

#2
Foto - On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

Ahmad, ABD/İsrail-İran çatışmasının barış ve güvenlik boyutunun yanı sıra gıda ve enerji güvenliği dahil ekonomik yansımalarına da dikkat çekerek "Daha geniş çaplı bir tırmanma riski de söz konusuydu, gerçek bir tehdit vardı." şeklinde devam etti. Pakistan'ın on yıllardır görüşmeyen tarafları ilk kez çok yüksek düzeyde görüşmelerle bir araya getirdiğini vurgulayan Ahmad, "Bunu, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye gibi dostlarımız ve ortaklarımızla ve Çin gibi diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde, arabuluculuk çabalarımızı destekleyen bir grup dostla birlikte yaptık." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

Öte yandan Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin son anlaşmalarla tanımlanamayacağı, ilişkinin hilafet dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Ahmad, iki ülke arasındaki geniş kapsamlı, çok yönlü, karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği ve birbirinin temel ulusal çıkarlarına destek söz konusu olduğunu söyledi. Ahmad, "Bu ilişki sadece devlet ve hükümet düzeyinde kalmıyor, ötesine geçiyor. Her iki tarafta da halklar arasında yakın ilişki var ki bu çok önemli çünkü bu aslında Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor." dedi. Bu ilişkinin BM'deki çalışmalara da çok yansıdığını belirten Ahmad, şöyle devam etti:

#4
Foto - On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık

"BM'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz. Çok yakın işbirliği içindeyiz. Örneğin, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusu bizi bir araya getiren ortak bir nokta. Dolayısıyla, genel olarak BM'deki ortaklığımızın çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Biz 20 yılı aşkın süredir BMGK reformu için çalışan "Uzlaşma İçin Birleşme" grubunun bir parçasıyız. Türkiye, arabuluculuk rolünü teşvik etmede çok istekli ve aktif." "Yani aklınıza gelen her konuda BM'de birlikteyiz" diyen Ahmad, iki ülke arasında halklara kadar uzanan dostluk bağının çok derinlere gittiğinin ve bunun da Pakistan-Türkiye dostluğunun gerçek gücü olduğunun altını çizdi. Pakistanlı Daimi Temsilci "Bu durumdan gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da yüksek seviyelere taşımayı diliyoruz." ifadelerini kaydetti.

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