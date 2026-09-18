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72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

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72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Oyuncu Esin Gündoğdu verdiği kilolarıyla gündeme geldi. Son olarak 138 kiloya kadar çıkan Gündoğdu, 72 kilo vererek geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşkına çevirdi.

#1
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

“Kocan Kadar Konuş”, “Recep İvedik 2”, “Aşk Yeniden” ve “Yeni Gelin” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, yıllar içinde verdiği kilolarla geçirdiği değişimle hayranlarını şaşırttı.

#2
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Son olarak fiziksel değişimiyle gündem olan ünlü oyuncu bir dönem 138 kiloya kadar çıkmıştı.

#3
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapan ve daha sonra cerrahi müdahaleye başvuran Esin Gündoğdu, gastrik bypass ameliyatı geçirdi. Operasyon sonrasında yaşam tarzını değiştiren oyuncu, doktor kontrolünde uyguladığı beslenme programını sporla destekledi. Gündoğdu, bu süreçte toplam 72 kilo vermeyi başardı.

#4
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

"AMELİYAT SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞİL" Esin Gündoğdu, katıldığı programlarda ve Instagram hesabında kilo verme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Zayıflama ameliyatının tek başına kalıcı sonuç sağlayan sihirli bir çözüm olmadığını vurgulayan oyuncu, operasyon sonrasında da sağlıklı beslenme düzeninin ve diyetin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

#6
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

DÜZENLİ SPOR ÇOK ÖNEMLİ Gündoğdu, kilo verme sürecinde doktor kontrolünün ve düzenli sporun önemine de dikkat çekti.

#7
Foto - 72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Oyuncunun büyük değişimini görenler tanımakta zorlandı. / kaynak: haber7

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