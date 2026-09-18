Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor
Muğla’nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Bodrum mandalinasında henüz tam olgunlaşmadan gerçekleştirilen heyecan verici yeşil dönem hasadı resmi olarak başladı. 35-45 milimetre kalibreye sahip, yüksek su oranlı ve parlak yeşil görünümüyle dikkat çeken bu özel ürün, gastronomi, içecek ve otel sektörlerinden rekor düzeyde talep görüyor. Ekim ayının ilk iki haftasında yüksek tonajlı rekolte beklenen bölgede, mandalinanın yıl boyunca tüketiciye ulaştırılması için soğuk zincir ve Ar-Ge çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.