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72 kilo birden vermişti: Yeni halini görenler gözlerine inanamadı! Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı Bakan Çiftçi tarih verdi: Sahipsiz hayvan sorunu ortadan kalkacak! BAE'ye verileceği konuşuluyordu: Türkiye S-400'lerle ilgili ters köşenin kralını yaptı Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: “Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı” Hakan Fidan birkaç korumasıyla yine bunu yaptı: Gören herkes şaştı kaldı Sadece Türkiye’de üretiliyor, kilosu 2 bin liraya satılıyor: Yerin 36 metre altında yetişip tüm dünyayı peşinde koşturuyor On yıllardır görüşmeyen ülkelerin küslüğü bitti: Türkiye olmasaydı, asla başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Müge Anlı’nın eşine kötü haber
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Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

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Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Bodrum mandalinasında henüz tam olgunlaşmadan gerçekleştirilen heyecan verici yeşil dönem hasadı resmi olarak başladı. 35-45 milimetre kalibreye sahip, yüksek su oranlı ve parlak yeşil görünümüyle dikkat çeken bu özel ürün, gastronomi, içecek ve otel sektörlerinden rekor düzeyde talep görüyor. Ekim ayının ilk iki haftasında yüksek tonajlı rekolte beklenen bölgede, mandalinanın yıl boyunca tüketiciye ulaştırılması için soğuk zincir ve Ar-Ge çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Bodrum mandalinasında yeşil dönem hasadı sürüyor. Henüz tam olgunlaşmadan toplanan ürünler, özellikle gastronomi ve içecek sektörlerinin ilgisini çekiyor.

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Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Yeşil dönem hasadında mandalinaların 35-45 milimetre kalibrede olması, yeşil ve parlak görünmesi, yüksek su içermesi ve henüz tamamen tatlanmamış bulunması kalite kriterleri arasında değerlendiriliyor.

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Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, yeşil mandalinanın otel, restoran ve eğlence sektörlerinde kullanılmaya başlamasıyla birlikte talebinin arttığını belirtti.

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Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Pehlivan, ürünün gastronominin yanı sıra içecek, donuk meyve ve meyve suyu sektörlerinde de değerlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ekim ayının ilk iki haftasında yüksek tonajlı hasat beklediklerini kaydetti. Mandalinanın yıl boyunca tüketiciye ulaştırılabilmesi için soğuk zincir kapsamında yeni ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

#5
Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

Bölgede üretim yapan mandalina yetiştiricileri ise belediyenin geçen yıl sunduğu desteğin üretime katkı sağladığını ifade etti. Üreticiler, bu yıl da hasat döneminde ürünlerin pazarlanmasına yönelik desteğin devam etmesini talep etti.

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Foto - Sararmadan toplanan o lezzet kapış kapış gidiyor! Lüks oteller ve restoranlar bu hasat için birbiriyle yarışıyor

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