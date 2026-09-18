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LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

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LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 15 ilde başlatılan ve aile yapısı ile kamu düzenini tehdit eden sapkın yapılar ile sokak çetelerini hedef alan 'Ailem Güvende' operasyonları, Batı dünyasını rahatsız etti. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri birleşerek ortak bir mesaj yayımladı ve yürütülen kararlı operasyonlardan duydukları endişeyi dile getirdi. Toplumsal değerleri korumaya yönelik atılan bu adımlar ulusal cephede büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yabancı büyükelçiliklerin tepkisi tepki çekti.

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Foto - LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana başarılı operasyonlara imza atıyor. Başta sokak çeteleri olmak üzere, Bakan Gürlek'in talimatıyla aileyi tehdit eden her türlü yapıyla mücadele ediliyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 'Ailem Güvende' operasyonları için düğmeye basıldı.

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Foto - LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonlar toplam 15 ili kapsıyor. Operasyonlar doğrultusunda aile yapısını tehdit eden birçok derneğe baskın yapıldı ve gözaltılar gerçekleştirildi. Sosyal medyada aile ve çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; aile yapısı ve kamu düzeni üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilen paylaşımlar tek tek inceleniyor.

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Foto - LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

Ancak yapılan operasyonlar Avrupa ülkelerinde rahatsızlığa yol açtı. 'Ailem Güvende' operasyonlarına Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri, ortak bir mesaj yayımlayarak tepki gösterdi.

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Foto - LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

7 ülke, ortak mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de 12 Eylül’den bu yana LGBTI+ bireylere, özellikle de insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler endişe vericidir."

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