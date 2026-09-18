LGBT temizliği Avrupa’yı yerinden hoplattı: 7 ülke, feleklerini şaşırtan Türkiye’ye karşı karar aldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 15 ilde başlatılan ve aile yapısı ile kamu düzenini tehdit eden sapkın yapılar ile sokak çetelerini hedef alan 'Ailem Güvende' operasyonları, Batı dünyasını rahatsız etti. Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri birleşerek ortak bir mesaj yayımladı ve yürütülen kararlı operasyonlardan duydukları endişeyi dile getirdi. Toplumsal değerleri korumaya yönelik atılan bu adımlar ulusal cephede büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yabancı büyükelçiliklerin tepkisi tepki çekti.