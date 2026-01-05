Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

GÖLETTEN ÇIKARILAN ARACIN SÜRÜCÜ CAMI AÇIKTI Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı otomobili, sabah saatlerinde vinç tarafından Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarıldı. Sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. ‘ELİF ONU ARAYIP, ‘ARABANIN KAPILARI KİLİTLİ’ DEMİŞ’ Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7’nci gününde DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, “Beni aradı, benimle iletişim kurarken, ‘Arabanın kapıları kilitli’ diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif’in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00’dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum” ifadelerini kullanmıştı.