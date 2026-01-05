  • İSTANBUL
Son Haberler

Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı Enis G. (37) ile tartıştığı, ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal (34), 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde ölü bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside Kumal’ın vücudunda kesici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu değerlendirildi. Kumal’ın cenazesi bugün Bandırma’da toprağa verilecek, otomobili ise göletten çıkarıldı.

#1
Foto - Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

#2
Foto - Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

OTOMOBİLİNİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8’inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti’nde yoğunlaştırıldı. YTS İLE OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal’ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaştı.

#3
Foto - Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

BANDIRMA’DA TOPRAĞA VERİLECEK Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde toprağa verilecek.

#4
Foto - Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

GÖLETTEN ÇIKARILAN ARACIN SÜRÜCÜ CAMI AÇIKTI Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı otomobili, sabah saatlerinde vinç tarafından Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarıldı. Sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. ‘ELİF ONU ARAYIP, ‘ARABANIN KAPILARI KİLİTLİ’ DEMİŞ’ Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7’nci gününde DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, “Beni aradı, benimle iletişim kurarken, ‘Arabanın kapıları kilitli’ diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif’in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00’dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
