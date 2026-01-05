Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu
Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı Enis G. (37) ile tartıştığı, ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal (34), 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde ölü bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside Kumal’ın vücudunda kesici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu değerlendirildi. Kumal’ın cenazesi bugün Bandırma’da toprağa verilecek, otomobili ise göletten çıkarıldı.