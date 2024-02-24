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Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

2024-02-24 17:10:26
Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Yakar, 65 senedir sürdürdüğü mesleğini gelişen teknolojiye rağmen halen yapmaya devam ediyor.

#1
Foto - Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı tarihi çarşıda 65 yıldır terzilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Yakar, 10 metre karelik dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tekstil firmaları ve konfeksiyonların çoğalmasıyla terzilerin başka alanlara yöneldiğini ifade eden terzi esnafı İbrahim Yakar, kalfa bulamadıklarını, ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve mesleği devam ettiren ustaların yaşlanmasıyla birlikte mesleğin sona ermesinden korktuklarını ifade etti. Yakar, terzi kendi söküğünü dikemez atasözünü akıllara getirerek, “Biz kendi söküğümüzü geçtik, vatandaşların söküğünü de dikemez hale geldik” dedi.

#2
Foto - Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

65 yıldır terzilik yapan İbrahim Yakar, konfeksiyonun ve tekstil firmalarının artmasıyla mesleğin düşüşe geçtiğini belirterek, “8 yaşında başladığım terzilik mesleğini ilk günden bu yana 65 yıldır sürdürüyorum. Önceden yanımda 6-7 tane kalfa vardı. yıllar geçtikçe teknolojinin gelişmesiyle birlikte konfeksiyon çıktı. Böylelikle bizim meslek düşmeye başladı. Yanımızda kalfa bir yana çırak dahi kalmadı. Meslekte eski günleri arar olduk. Ben 3 tane kız çocuğu ve 1 tane erkek çocuğu büyüttüm. Terziliğin sonunun geldiğini görünce çocuklarıma terzilik mesleğini öğretip çalıştırmak istemedim. Çocuklarımı okutmaya gayret ettim” dedi.

#3
Foto - Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Konfeksiyon ürünlerden dolayı vatandaşların terziye olan ilgisinin azaldığını söyleyen Yakar, teknolojiye ayak uyduramadığını ifade etti. Yakar, “Teknoloji gelişince konfeksiyona ayak uyduramadım. Vatandaşlar da hazır giyimin ucuz olduğunu bildiği için konfeksiyona yöneldi. Böylelikle yanımızda mesleği öğrenmek isteyen çıraklar da kalmadı. Ben eleman yetişmemesini işlerin azalmasına, vatandaşların gerekli ilgiyi terzilere göstermemesine bağlıyorum. Hazır giyim sektörü arttıkça terzilerin sonu yaklaştı. Konfeksiyon, ucuz olduğu için hem de pratik olduğu için tüm vatandaşlar oraya yöneldi. Biz terziler önce prova yaparız. Elbiseyi üzerine giyer ve ölçüler alırız. Artık vatandaşlar zaman kaybetmemek için hazır giyim alıyor. Dolayısıyla terzilere eski ilgi kalmadı” ifadelerini kullandı.

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Foto - Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

'Terzi kendi söküğünü dikemez' atasözünü hatırlatan ve artık vatandaşların da söküğünü dikemez hale geldiklerini aktaran Yakar, “Terziler kendi söküğünü dikemez derdik. Günümüzde de teknolojiyle ve çırakların yetişememesiyle birlikte vatandaşlar elbiselerini terzilere getirmiyor. Terzi kendi söküğünü dikemez deyimi gerçek olduğu gibi vatandaşların da söküğünü de dikemez olduk” diye konuştu.

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