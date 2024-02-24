Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı tarihi çarşıda 65 yıldır terzilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Yakar, 10 metre karelik dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tekstil firmaları ve konfeksiyonların çoğalmasıyla terzilerin başka alanlara yöneldiğini ifade eden terzi esnafı İbrahim Yakar, kalfa bulamadıklarını, ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve mesleği devam ettiren ustaların yaşlanmasıyla birlikte mesleğin sona ermesinden korktuklarını ifade etti. Yakar, terzi kendi söküğünü dikemez atasözünü akıllara getirerek, “Biz kendi söküğümüzü geçtik, vatandaşların söküğünü de dikemez hale geldik” dedi.