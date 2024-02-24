Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Konfeksiyon ürünlerden dolayı vatandaşların terziye olan ilgisinin azaldığını söyleyen Yakar, teknolojiye ayak uyduramadığını ifade etti. Yakar, “Teknoloji gelişince konfeksiyona ayak uyduramadım. Vatandaşlar da hazır giyimin ucuz olduğunu bildiği için konfeksiyona yöneldi. Böylelikle yanımızda mesleği öğrenmek isteyen çıraklar da kalmadı. Ben eleman yetişmemesini işlerin azalmasına, vatandaşların gerekli ilgiyi terzilere göstermemesine bağlıyorum. Hazır giyim sektörü arttıkça terzilerin sonu yaklaştı. Konfeksiyon, ucuz olduğu için hem de pratik olduğu için tüm vatandaşlar oraya yöneldi. Biz terziler önce prova yaparız. Elbiseyi üzerine giyer ve ölçüler alırız. Artık vatandaşlar zaman kaybetmemek için hazır giyim alıyor. Dolayısıyla terzilere eski ilgi kalmadı” ifadelerini kullandı.