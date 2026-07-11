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Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

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Türkiye’den KKTC’ye “asrın projesi” Rumlar resmen çıldıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasında inşa edilecek 101 kilometrelik dev doğal gaz boru hattı için düğmeye basıldığını duyurdu. Çift yönlü olarak dizayn edilen bu stratejik hat, hem adanın enerji arz güvenliğini garantileyecek hem de ileride Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılmasına olanak sağlayacak. Proje, Doğu Akdeniz enerji denkleminde dengeleri kökten değiştirecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Bakan Bayraktar, Türkiye ve KKTC arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imza töreni kapsamında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ortak tarih ve stratejik işbirliğine dayalı çok yönlü ilişkinin dayanışma ve ortak kalkınma anlayışıyla sürdürüldüğünü söyledi.

#2
Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Geçmişten bugüne, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım atıldığını ifade eden Bayraktar, "Bugüne kadar toplam yedi mobil elektrik santralini adaya sevk ederek, başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Sorunsuz ve kesintisiz çalışmalarına yönelik bakım faaliyetlerine de destek olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı (fuel oil) da kamu şirketlerimiz aracılığıyla 2021'den bu yana tedarik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Bayraktar, KKTC'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarla yeni ve çok önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaların imzalardan sonra başlatılacağını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

"Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek bu hatta 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı geçirecek şekilde yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecektir."

#5
Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığına işaret etti. Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımının yaygınlaştırıldığının altını çizen Bayraktar, "Enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bu dönüşümün KKTC için de çok önemli fırsatlar taşıdığına yürekten inanıyoruz. Özellikle ulaşımda araçların elektrikliye dönüşümüyle birlikte elektrik talebinin artacağı da aşikardır. Bugün attığımız adım, gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Bayraktar, şunları kaydetti: "Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir elektrikleşme vizyonuyla hareket etmek amacıyla ekonominin tüm alanlarında özellikle turizmde, tarımda ama özellikle ulaştırmada bir elektrikleşme master planı çerçevesinde çalışıyorlar. Getireceğimiz doğal gazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak. Dolayısıyla bu projenin tarihi bir proje olma özelliğini biraz da bu yönüyle sizlere takdim etmek istedim. Kuzey Kıbrıs'ımız için hakikaten asrın projesi olabilecek doğal gaz boru hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projeye vizyonuyla yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı tekrar kutluyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimize, mücahitlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

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Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da birçok konuda Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici." ifadesini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

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Foto - Türkiye’den KKTC’ye "asrın projesi" Rumlar resmen çıldıracak

Kabulden sonra Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok gelişmeyi ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Erhürman, enerji alanında atılan adımların önemine işaret ederek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

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