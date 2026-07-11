Türkiye’den KKTC’ye “asrın projesi” Rumlar resmen çıldıracak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasında inşa edilecek 101 kilometrelik dev doğal gaz boru hattı için düğmeye basıldığını duyurdu. Çift yönlü olarak dizayn edilen bu stratejik hat, hem adanın enerji arz güvenliğini garantileyecek hem de ileride Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılmasına olanak sağlayacak. Proje, Doğu Akdeniz enerji denkleminde dengeleri kökten değiştirecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.