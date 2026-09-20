Olan yine suçsuz insanlara oldu: Küresel gıda fiyatları gaza bastı
Gıda ve gübre piyasaları, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı aksamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz üzerinden yapılan sevkiyatlardaki sorunlar, enerji maliyetlerindeki artış ve aşırı hava olaylarının baskısıyla gaza bastı. Küresel gıda fiyatları son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, gübre fiyatları da yüksek seyretmeye devam ediyor. Olan yine savaşlarda hiçbir dahli olmayan ve zorlu koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan mazlum coğrafyalardaki yüz milyonlarca suçsuz insana oluyor.