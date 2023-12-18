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Yaşam
9
Oltasını alan oraya koşuyor

2023-12-18 18:59:51
Oltasını alan oraya koşuyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kafes balıkçılığı yapılan Ayvalı Barajında kaçan balıkları vatandaşlar oltayla tutuyor.

#1
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Ayvalı Barajında 2020 yılında kafes balıkçılığı yapılmaya başlandı. Kafeslerden kaçan alabalıklar artık somon büyüklüğüne geldiler ve vatandaşlar tarafından oltayla tutuluyor.

#2
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Sabah erken saatlerde baraj gölüne giden vatandaşlar hafta sonu değerlendirme adına hem de sosyal etkinlik olarak olta balıkçılığı yapıyorlar. Daha önceleri sazan balığı avlayan vatandaşlar kafes balıkçılığı başladığından buyana alabalık ve somon tutuyorlar.

#3
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Olta ile balık tutan Fırat Aydın, “Hafta sonları baraja gelerek böyle bir etkinlik yapıyoruz bizim için sosyal bir faaliyet oluyor bugün şanslı günümdeyim dört adet alabalık tuttum, nasip olursa poşetimizi doldurup gideceğiz” dedi.

#4
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Aşağı Kumlu İmam hatibi Nücahit Demirtaş, “Buraya baraj yapıldıktan sonra hafta sonunu değerlendirmek için buraya balık tutmaya geliyoruz bizim içinde sosyal aktivite oldu yapanların eline sağlık” dedi.

#5
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Öğretmen Hüseyin Yiğit, “Ayvalı Barajı yapılmasının ardından burada kafes balıkçılığı yaygınlaştı. Kafes balıkçılığında üretilen alabalık ve somon balıkları artık baraj gölümüzde mevcut hafta sonları bizlerde gelip balık yakalamaya çalışıyoruz günümüzü değerlendiriyoruz. İnsanlarımızdan tek dileğimiz buraya balık tutmaya geldikten sonra akşam dönüşte çöplerini göl kenarında bırakmamaları istiyoruz çevremizi temiz tutalım” dedi.

#6
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

Ayvalı baraj gölünde olta ile balık tutan bayanlar ise “Güzel bir etkinlik dinlendirici stres atıyoruz zevkle yaptığımız bir iş herkese tavsiye ederim” dediler.

#7
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

#8
Foto - Oltasını alan oraya koşuyor

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