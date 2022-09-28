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Sağlık
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Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

2022-09-28 11:59:27
Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolü gibi kişisel olarak alınan basit ama etkili önlemlerle kalp hastalıkları riskinin azaltılabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, 29 Eylül Dünya Kalp Günü özelinde kalbi korumanın yollarını anlattı:

#1
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

Yeni Akit/Ankara Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek kilo kontrolü için en doğrusu. Ayrıca şeker hastalığını engellemek kalp hastası olma riskini de azaltıyor. Fazla şeker tüketiminin bırakılması, şekerin yaratacağı fazla kilo ve obezite riskini de engellediği gibi kalp hastalıklarından da büyük oranda korunmaya yardımcı oluyor.

#2
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

HAREKETLİ OLUN Düzenli olarak spor yapmak da kilo kontrolü için çok önemli. Her akşam yarım saatlik yürüyüşler kalp sağlığı için oldukça faydalı. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, alışveriş için markete yürüyerek gidip gelmek, kısaca günlük hayatta hareketli olmak gerekiyor.

#3
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

SİGARADAN UZAK DURUN Sigara içmeyi bırakmak kalp hastalıkları riskini önemli oranda azaltıyor. Özellikle kadınlar bu konuda daha çok önlem almalı. Sigara içmek menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalıkları riskini 4-5 kat artırıyor.

#4
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ BESLENİN Yapılan çalışmalar, sebze ve meyvelerden zengin, az yağlı beslenmenin de kan basıncının düşürülmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu tip beslenmede potasyum, magnezyum, kalsiyum daha fazla, sodyum ve zararlı yağ türleri daha az tüketiliyor. Aşırı gıdadan kaçınmak ve tüketimine dikkat etmek oldukça önemli. Alınması gereken ideal oranlar yüzde 50-60 karbonhidrat, yüzde 20-30 protein ve yüzde 10-15 yağ olarak belirtiliyor. Proteinlerin üçte ikisinin bitkisel gıdalardan alınması, hayvansal proteinde de balığa daha fazla yer verilmesi önemli. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.

#5
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

AŞIRI TUZA DİKKAT EDİN Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olarak kalp sağlığımızı tehdit ediyor. Ürünlerin etiketlerini incelemeyi mutlaka bir alışkanlık haline getirmemiz, sofraya tuzluk koymamamız, az tuzlu peynir ve zeytin almamız önemli. Market alışverişlerimizde sürekli aldığımız gıdaları tuz açısından da inceleyerek zararlı olabilecekleri alışveriş listesinden çıkarmalıyız. Hipertansiyon hastaları ise tuz tüketimini günde 6 gramın altına indirmeli.

#6
Foto - Olmazsa olmaz! İşte kalbi korumanın 6 yolu

STRESİNİZİ KONTROL EDİN Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüştür.

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