Ölen polis, yapay zekayla konuştu

Bunun üzerine Deniz Berber, ağabeyinin hatırasını yaşatmak adına Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi’nde kütüphane açtı. Deniz Berber, sonrasında sosyal medya üzerinden Diyarbakır’da ikamet eden Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy’a ulaştı. Kütüphanenin daha anlamlı kılınması için Ulusoy, Barış Berber’in ses kayıtlarını kullanarak, onun kendi orijinal sesinden bir çalışma yaptı. Çalışmada eşiyle depremde nasıl hayatını kaybettiğini anlatan Barış Berber, sevdiklerine ve meslektaşlarına selam gönderdiğini anlatıyor. Mesaj içeriği hakkında konuşan Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy, “6 Şubat depremi maalesef ülkemizi derin bir yasa boğdu. Memleketim Hatay Antakya. Depremden en çok etkilenen illerden biriydi. Hemşerim olan Deniz Berber sosyal medyadan bana ulaşarak depremde vefat eden ağabeyi hakkında çalışma yapmamı istedi. Ben de bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüğümde kendisinin birebir ses kaydını alarak ona bir veda mesajı gibi metin hazırladım. Bunu yapay zeka ortamında birleştirdim. Ortaya bir sonuç çıkardık” dedi.