Öldü sanılan bebek ağlamaya başlayınca gömülmekten kurtuldu

Baba Sert, gazetecilere, öldüğünü sandığı bebeği için mezar yerinin kazıldığını belirterek, "Bebeğimi ölüm raporuyla aldım, kefenliydi. Defin için köye giderken ağlama sesi geldi. Önce inanamadım. Tekrar ağlama sesini duyunca yine inanamadım, besmele çektim. Üçüncü kez ses duyunca kefeni açtım. Baktığımda çocuğun kalp atışı vardı, yaşıyordu. Sağlık ekiplerini aradım." dedi. Tedavisine dün başlanan bebeğinin kan değerlerinin düşük olduğunu ancak bugün durumunun iyileştiğini belirten Sert, olayda kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Anne Melek Sert ise zor günler geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hastanede sabah saatlerinde uyandığımda sancılarım şiddetlendi. Bebek ciddi şekilde hareket ediyordu. Birden doğumum başladı. Bebeği hemşire aldı, ben de bir şey soramadım. Direkt eşimi aradım ve düşük yaptığımı, bebeğin durumunu sormadığımı söyledim. Hastaneye gelen eşime bebeğin öldüğünü söylediler. Ben de kocama 'Hazırlayıp gömelim bir mezarı olsun çocuğumuz' dedim. O da giderken çocuğun yaşadığını fark etti. Kocamın konuştuğu hemşire 'Hayır öyle bir şey imkansız 2 saatten fazla yaşayamaz' dedi. Ancak çok şükür hayatta, inşallah da hayatta kalacak, yaşayacak. Allaha güveniyoruz, evimizde bekliyoruz." Hastanede kendisiyle yeteri kadar ilgilenilmediğini iddia eden Sert, suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.