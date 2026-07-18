Olay gelişme: Yılın bombası Beşiktaş’tan! Salah tamam: Tarih belli oldu...
Beşiktaş'ta resmen taraftarları şahlandıracak bir hamlede son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ta resmen taraftarları şahlandıracak bir hamlede son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Beşiktaş transfer sezonunun en flaş transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün Mohamed Salah transferinde sona geldiği iddia edildi.
Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona geldi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılar Mısırlı yıldızla anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imza için yönetim, Salah ile pazar veya pazartesi günü buluşacak.
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