  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altındaki yükselişin nedeni belli oldu! Gram altında rekor yükseliş

Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri görevden aldı! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Bir bu eksikti! Yemekten sonra maden suyu içenler artık iki kere düşünecek! Öyle bir şeye sebep oluyormuş ki...

Ahmet Hakan duyurdu! Bakalım hangi partiye geçecek?

KOSGEB’ten deprem bölgesine 450 milyon dolarlık kaynak

20 gündür milleti böyle uyutuyorlar! İsrail katliamında skandal detay

İsrail’i “Türkiye” korkusu sardı! Nedim Şener, “Türkiye buna hazırlanıyor” diyerek bomba gelişmeyi duyurdu

Meral Akşener’i şok edecek gelişme! “Huni” detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

Baştan aşağı uydurma bir yazı! Bunlar hem akılsız hem aptal! Şu palavralara bakın

Büyük müjde Türkiye'ye verildi! Ayçiçek yağına yüzde 50 indirim yaptılar
Gündem
4
Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

2023-11-04 11:01:34
Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

Son zamanlarda okullarda tehlike arz eden ve öğrenciler arasında oynanan “kanlı para” yerini şimdi de yeni bir belaya bıraktı! Bu seferki de kanlı para ve mavi balina kadar tehlikeli. Velilerin çok dikkatli olmaları ve gözlerini dört açmaları gerekiyor. İşte detaylar… Öğrenciler arasında madeni para ile oynanan ve her geçen gün şiddeti artan kanlı para oyunu oldukça ciddi bir konu iken şimdi de yine okullarda görülen ve öğrencilerin psikolojisini bozan yeni bir olay daha ortaya çıktı. Bu sefer birbirlerinin psikolojilerine oynamaya çalışarak birbirlerine zarar veriyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

Akran zorbalığı, şu ana kadar sıklıkla duyduğumuz ve aynı yaş grubundaki çocukların birbirlerine kötü davranması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Öğrencilere zarar veren akran zorbalığı bu kez kendini sosyal medyada göstermeye başladı. Öğrenciler sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarını ifşa ediyor. Sosyal medyada açılan itiraf sayfalarına ilkokuldan liseye kadar birçok öğrenci dahil oluyor. Her okulun kendi adına açılan itiraf sayfalarında öğrenciler arkadaşları hakkında gizli bilgileri paylaşıyor. Eğitimde yeni tehlike olarak adlandırabileceğimiz bu durum etkisini her geçen gün artırırken, öğrencilerin birbirleri hakkında yalan yanlış beyanları öğrencilerin okuldan soğumalarına ve psikolojilerinin zarar görmesine neden oluyor.

#2
Foto - Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, son zamanlarda siber zorbalık vakaları ile sık sık karşılaştıklarını ifade etti. Özellikle de şimdilerde gençler arasında yayılmaya başlayan itiraf sayfalarının sayısının çoğaldığını açıkladı. Bu itiraf sayfalarında hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam oluşturulduğunu açıkladı. Hedefteki öğrenciyi korkutmaya, kızdırmaya yönelik yapılan bu harekete ilişkin, Örneğin sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını" dedi.

#3
Foto - Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

Çakıroğlu, ''Sınır ve güvenlik sorunları oluşmaya başlıyor. Karşıda kim var, nelere ulaşabilir gibi birçok güvenlik açığı oluşuyor ve bu kontrol edilemez bir durum. Yaş küçüldükçe daha da tehlikeli bir hal alıyor. Kontrolsüz fotoğraf ve video içeriği paylaşımları çocukların ve gençlerin hayat boyu başlarına bela olma riski taşıyor. Zira bir içeriğin, internete düştüğü andan itibaren artık geri döndürülemediğini biliyoruz" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için ezber bozan ilan: altın birden artacak, net tarih verdi
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için ezber bozan ilan: altın birden artacak, net tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önceki duyurularında "Benim öngörüm 2024 yılında 44 veya 45 seviyesine kadar yukarı yönlü ivme ..
Dünya

"Bunun Filistin'e yardımı olmaz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'daki olayların Rusya'da karışıklık çıkarmak isteyen ülkelerce kışkırtıldığını vurgulayarak, “(..
Neye uğradığını şaşırdı: Ellerinizde kan var Bayan Joly
Dünya

Neye uğradığını şaşırdı: Ellerinizde kan var Bayan Joly

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle protesto edildi. Kanadalı yazar ve aktivist Yve..
Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme
Dünya

Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme

Putin'den gelen son haberler sonrası bu haber ses getirdi: Bulgaristan Ulusal Radyosu: Angel Grigorov’un Rusya’dan kovulması tamamen siyasi ..
Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bı..
Telefon şakası ülkeyi sarsmıştı! İstifa geldi
Dünya

Telefon şakası ülkeyi sarsmıştı! İstifa geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki Rus komedyenin bir Afrikalı lidermiş gibi kendisiyle telefon görüşmesi yapması ve bu görüşmedeki sözler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23