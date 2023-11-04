Okullarda yeni bela! Şimdi de bu çıktı! Veliler mutlaka gözünüzü dört açın

Son zamanlarda okullarda tehlike arz eden ve öğrenciler arasında oynanan “kanlı para” yerini şimdi de yeni bir belaya bıraktı! Bu seferki de kanlı para ve mavi balina kadar tehlikeli. Velilerin çok dikkatli olmaları ve gözlerini dört açmaları gerekiyor. İşte detaylar… Öğrenciler arasında madeni para ile oynanan ve her geçen gün şiddeti artan kanlı para oyunu oldukça ciddi bir konu iken şimdi de yine okullarda görülen ve öğrencilerin psikolojisini bozan yeni bir olay daha ortaya çıktı. Bu sefer birbirlerinin psikolojilerine oynamaya çalışarak birbirlerine zarar veriyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar…