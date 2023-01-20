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Hayat-Aktüel
27
Okullarda karne heyecanı

2023-01-20 14:34:40
Okullarda karne heyecanı

Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çaldı. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı.

#1
Foto - Okullarda karne heyecanı

2022-2023 eğitim döneminin ilk yarıyılında sona gelindi.

#2
Foto - Okullarda karne heyecanı

Bugün yarıyıl karnelerini alacak olan 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık sömestir tatiline başladı.

#3
Foto - Okullarda karne heyecanı

Karneler sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11.00 ile 12.00 saatleri arasında alıyor.

#4
Foto - Okullarda karne heyecanı

Karnesini alan 19 milyon öğrenci tatil için büyük sevinç yaşadı.

#5
Foto - Okullarda karne heyecanı

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak.

#6
Foto - Okullarda karne heyecanı

Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

#7
Foto - Okullarda karne heyecanı

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar; "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.

#8
Foto - Okullarda karne heyecanı

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

#9
Foto - Okullarda karne heyecanı

DİJİTAL MATERYALLER KULLANIMA AÇILACAK Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, bugünden itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

#10
Foto - Okullarda karne heyecanı

Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

#11
Foto - Okullarda karne heyecanı

Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.

#12
Foto - Okullarda karne heyecanı

MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı.

#13
Foto - Okullarda karne heyecanı

Bu kademeye yönelik kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak.

#14
Foto - Okullarda karne heyecanı

"Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.

#15
Foto - Okullarda karne heyecanı

Bakanlık, kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayınladı.

#16
Foto - Okullarda karne heyecanı

BİLSEM'LERDE 55 FARKLI ATÖLYE KURULACAK BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

#17
Foto - Okullarda karne heyecanı

Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

#18
Foto - Okullarda karne heyecanı

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

#19
Foto - Okullarda karne heyecanı

#20
Foto - Okullarda karne heyecanı

#21
Foto - Okullarda karne heyecanı

#22
Foto - Okullarda karne heyecanı

#23
Foto - Okullarda karne heyecanı

#24
Foto - Okullarda karne heyecanı

#25
Foto - Okullarda karne heyecanı

#26
Foto - Okullarda karne heyecanı

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