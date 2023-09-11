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Hayat-Aktüel
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Okul servislerine sıkı denetim!

2023-09-11 22:14:23
Okul servislerine sıkı denetim!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasından sonra okul servislerine yönelik denetimler de sıkılaştırıldı.

#1
Foto - Okul servislerine sıkı denetim!

Okulun ilk gününde Çankırı'da denetlenen 7 okul servis aracı sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

#2
Foto - Okul servislerine sıkı denetim!

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, okul servis araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

#3
Foto - Okul servislerine sıkı denetim!

Denetimlerde, kurallara uymayan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

#4
Foto - Okul servislerine sıkı denetim!

Denetimlerde ekipler, servis şoförlerini ve öğrencileri de trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

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