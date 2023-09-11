2023-09-11 22:14:23 Okul servislerine sıkı denetim!
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasından sonra okul servislerine yönelik denetimler de sıkılaştırıldı.
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasından sonra okul servislerine yönelik denetimler de sıkılaştırıldı.
Okulun ilk gününde Çankırı'da denetlenen 7 okul servis aracı sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, okul servis araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, kurallara uymayan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde ekipler, servis şoförlerini ve öğrencileri de trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
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