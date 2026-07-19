Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

"Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu 5 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz."