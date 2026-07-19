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Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferine ilişkin ağızları açık bırakan bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Katar merkezli spor sitesi winwin, Serdal Adalı'nın Salah süreci ile ilgili yaptığı açıklamaları paylaştı.

#2
Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Verilen bilgide Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ancak bu süreçte menajer kaynaklı yeni talepler nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiği ifade edildi.

#3
Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Adalı, Salah'ın hem teknik direktör Vincenzo Italiano hem de kulübün sportif direktörüyle birebir görüşerek transfer için olumlu görüş bildirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Beşiktaş başkanı, sürecin basına yansımasının ardından ise Salah'ın menajerinin maddi beklentilerini yükselttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

"Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu 5 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz."

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Foto - Beşiktaş Başkanı Adalı çılgına döndü! Salah’ın menajerinden görülmemiş talep

Beşiktaş cephesi, mevcut şartlarda söz konusu komisyon talebini kabul etmeye sıcak bakmıyor. Ancak Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Başkan Adalı'nın yarın Salah ile bizzat görüşerek bu transferi sonuçlandırmaya çalışacağını ifade ediyor.

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