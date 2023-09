Ancak bu sene hepimizin bildiği gibi çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette 12 ilimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayseri’de etkilendi am çok şükür can kaybımız olmadı. Ancak okullarımızın bir kısmında ağır hasar meydana geldi. Öğretmenlerimiz bu dönemde bile öğrencilerinden ayrılmayarak eğitime devam ettiler ve güzel başarılar elde ettiler. Bu sene hep beraber hem valilik, büyükşehir belediyemiz, STK’larımız el ele vererek başarıyı ve ilimizin sıralamasını birkaç puan daha yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu sene Türkiye’de belki ilk olarak okul servisleriyle ilgili farklı çalışma başlattık. Öğrencilerimiz taşınırken onları taşıyan araçların güvenli olması bizim birinci önceliğimiz. Bütün okul servislerini uyuşturucu testinden geçirdik. Bunu da üniversitemizle beraber yaptık. Özellikle okul servisleri ve okul güvenliği noktasında okul polisi sayımızı 2 katı artırdık. Okullarımızın etrafında ıssız hiçbir yer bırakmamak adına her yeri kameralar ile donattık” ifadelerini kullandı.