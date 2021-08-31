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Yaşam
12
Okul masrafları için kitap satıyorlar

2021-08-31 04:53:57
Okul masrafları için kitap satıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Kaplan ailesinin 4 çocuğu, okul masraflarını çıkartmak için kitap satıyor.

#1
Foto - İlçenin Yeşildere Mahallesi’nde ikamet eden Kaplan ailesinin 4 çocuğu Sümeyye, Hayrünnisa, Ela ve İsmail Kaplan, okumak için ailelerinin rızası doğrultusunda evlerinin önünde tahtadan tezgah yaparak eski kitaplarının satışına başladı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi’nde ikamet eden Kaplan ailesinin 4 çocuğu Sümeyye, Hayrünnisa, Ela ve İsmail Kaplan, okumak için ailelerinin rızası doğrultusunda evlerinin önünde tahtadan tezgah yaparak eski kitaplarının satışına başladı.

#2
Foto - Okumak istediklerini dile getiren Hayrünnisa Kaplan adlı öğrenci, “Okulların açılmasına kısa bir süre kala, ihyalarımızın fazla olduğunu gördük. Bizde böyle bir fikirle eski kitaplarımızı satmaya karar verdik.

Okumak istediklerini dile getiren Hayrünnisa Kaplan adlı öğrenci, “Okulların açılmasına kısa bir süre kala, ihyalarımızın fazla olduğunu gördük. Bizde böyle bir fikirle eski kitaplarımızı satmaya karar verdik.

#3
Foto - Hemen kapımızın önünde tezgah açtık. Amacımız bir nebze olsun ailemize yardımcı olmak. Ailemizin de bundan haberi var, sadece evin kapısında bu satışı yapmamıza izin verdiler.

Hemen kapımızın önünde tezgah açtık. Amacımız bir nebze olsun ailemize yardımcı olmak. Ailemizin de bundan haberi var, sadece evin kapısında bu satışı yapmamıza izin verdiler.

#4
Foto - Yaşımız küçük ama yaptığımız iş çok büyük. Geleceğimiz için bu kitapları satıyoruz. Hayalim doktor olmak” dedi.

Yaşımız küçük ama yaptığımız iş çok büyük. Geleceğimiz için bu kitapları satıyoruz. Hayalim doktor olmak” dedi.

#5
Foto - Okumak ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için tezgah üzerinde kitap sattıklarını dile getiren Sümeyye Kaplan da, “Biz bir fikir ile başladık.

Okumak ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için tezgah üzerinde kitap sattıklarını dile getiren Sümeyye Kaplan da, “Biz bir fikir ile başladık.

#6
Foto - Okul ihtiyaçlarımızı karşılamak için evde eskiyen kitaplarımızı küçük bir tezgah kurarak satmaya başladık. Mahalle sakinleri gelip bizden kitap alıyor” ifadelerini kullandı.

Okul ihtiyaçlarımızı karşılamak için evde eskiyen kitaplarımızı küçük bir tezgah kurarak satmaya başladık. Mahalle sakinleri gelip bizden kitap alıyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Çocuklarını kırmadığını ifade eden baba Mensur Kaplan ise, “Sırf okumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için okudukları hikaye ve roman kitaplarını satıyorlar.

Çocuklarını kırmadığını ifade eden baba Mensur Kaplan ise, “Sırf okumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için okudukları hikaye ve roman kitaplarını satıyorlar.

#8
Foto - Çocuklar üzülmesin, gönülleri kırılmasın diye izin verdim ve başlarında duruyorum. Yüksekova’da okuma ihtiyacı olan çok öğrencimiz var.

Çocuklar üzülmesin, gönülleri kırılmasın diye izin verdim ve başlarında duruyorum. Yüksekova’da okuma ihtiyacı olan çok öğrencimiz var.

#9
Foto - Evlerinde böyle kitaplar varsa, bir tezgaha bırakıp satsınlar. Bu çocukların amacı okumak ve ileride meslek sahibi olmaktır.

Evlerinde böyle kitaplar varsa, bir tezgaha bırakıp satsınlar. Bu çocukların amacı okumak ve ileride meslek sahibi olmaktır.

#10
Foto - Ben çocuklarıma sonuna kadar destek veriyorum, onlarla gurur duyuyorum. Yaptıkları işten dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum.

Ben çocuklarıma sonuna kadar destek veriyorum, onlarla gurur duyuyorum. Yaptıkları işten dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum.

#11
Foto - Çocuklarımızın yaşı küçük olabilir ama yaptıkları iş büyük” şeklinde konuştu.

Çocuklarımızın yaşı küçük olabilir ama yaptıkları iş büyük” şeklinde konuştu.

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