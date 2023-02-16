Böylesi fabrikada bile yok! Günde tam 450 tane üretiyorlar

Soba yapımında kaynakçı olarak çalışan öğrenci Muhammed Salih Çortoğlu “Depremzede kardeşlerimiz için hocalarımızın önderliğinde soba yapıyoruz. Burada yapılan yaklaşık 450 tane soba deprem bölgelerine gönderilecek. Ben burada sobanın ayakları ve bazı mandal bölgelerine kaynak yapıyorum. Depremzede kardeşlerimize yardım etmek bizim için çok büyük bir şereftir. Buraya gönüllü olarak geldik. Hocalarımızda bize önder oldular” diye belirtti. Öğrencilere yapılan yemekleri her gün aracıyla getiren ve iki kızı okulda öğrenci olan Melek Koçak “Okulumuzda soba yapımı ve moda tasarımında çalışan öğrencilerimiz için bizde veliler olarak yemekler yapıyoruz. Aracımla yemek yapan diğer velilerin yemeklerini alıp öğrencilere getiriyorum” şeklinde konuştu.