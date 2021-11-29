  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
7
Oktay Kaynarca ATV ile anlaştı! Geri dönüyor

2021-11-29 14:15:54
Oktay Kaynarca ATV ile anlaştı! Geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Dizinin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merakla tartışılırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Dizide Hızır Reis’i oynayan Oktay Kaynarca’nın ismi ilk olarak Masumlar Apartmanı ile anıldı. Fakat ünlü oyuncu bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Dizide Hızır Reis’i oynayan Oktay Kaynarca’nın ismi ilk olarak Masumlar Apartmanı ile anıldı. Fakat ünlü oyuncu bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

#2
Foto - Yine Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekranlara gelebileceği ve esasında rol gereği ölen Süleyman Çakır’ın başka bir karakterle dizide oynayacağı konuşuldu.

Yine Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekranlara gelebileceği ve esasında rol gereği ölen Süleyman Çakır’ın başka bir karakterle dizide oynayacağı konuşuldu.

#3
Foto - Son iddiaya göre ise Oktay Kaynarca sadece Süleyman Çakır’ı anlatacak olan diziyle ekranlara geri döneceği konuşuldu.

Son iddiaya göre ise Oktay Kaynarca sadece Süleyman Çakır’ı anlatacak olan diziyle ekranlara geri döneceği konuşuldu.

#4
Foto - Fakat son gelişmeler bu iddiaların hepsini boşa çıkartıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca’nın ATV ile anlaştığını yazdı.

Fakat son gelişmeler bu iddiaların hepsini boşa çıkartıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca’nın ATV ile anlaştığını yazdı.

#5
Foto - Tecrübeli gazetecinin TV100’deki köşesindeki ifadelerini göre, Buna göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili sözleşmesi atv'de olan Oktay Kaynarca kanalla yeni bir proje çekecek. Kanal ünlü aktörden başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini istedi ve yeni proje yapacakları belirtti. Bekleme parası alacağı da kulaktan kulağa yayılan Kaynarca'nın yeni projesini Onur Tan'ın çekeceği de öne sürülüyor. Eşkıya ekibinin atv ile gerilim yaşadığı günlerde Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın bağımsız hareket edip sosyal medyadan yaptığı veda açıklamaları çok konuşulmuştu. Bakalım kulislerdeki söylentiler doğru çıkacak mı?

Tecrübeli gazetecinin TV100’deki köşesindeki ifadelerini göre, Buna göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili sözleşmesi atv'de olan Oktay Kaynarca kanalla yeni bir proje çekecek. Kanal ünlü aktörden başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini istedi ve yeni proje yapacakları belirtti. Bekleme parası alacağı da kulaktan kulağa yayılan Kaynarca'nın yeni projesini Onur Tan'ın çekeceği de öne sürülüyor. Eşkıya ekibinin atv ile gerilim yaşadığı günlerde Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın bağımsız hareket edip sosyal medyadan yaptığı veda açıklamaları çok konuşulmuştu. Bakalım kulislerdeki söylentiler doğru çıkacak mı?

#6
Foto - Bu iddiaların ardından Oktay Kaynarca'nın EDHO ile döneceğine dair iddialar resmen sonlanmış oldu.

Bu iddiaların ardından Oktay Kaynarca'nın EDHO ile döneceğine dair iddialar resmen sonlanmış oldu.

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam
Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına çok az bir süre kaldı. Sayılı günler kala masadaki rakam da belli oldu.
Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı
Gündem

Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Demekki piyasadan birileri..
Prof. Dr. Hasan Köni kritik detayı paylaştı: Bu Türkiye için kabus senaryosudur
Gündem

Prof. Dr. Hasan Köni kritik detayı paylaştı: Bu Türkiye için kabus senaryosudur

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin çatışmaya dönüşmesi ve ABD'nin Dedeağaç..
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıo..
Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray cam..
İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı
Gündem

İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı

Hakaret davasında Cem Küçük'ten 18 bin TL tazminat kazanan ve daha sonra sosyal medya hesabından dalga geçmeye başlayan İsmail Saymaz, İstin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay