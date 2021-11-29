Oktay Kaynarca ATV ile anlaştı! Geri dönüyor

Tecrübeli gazetecinin TV100’deki köşesindeki ifadelerini göre, Buna göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili sözleşmesi atv'de olan Oktay Kaynarca kanalla yeni bir proje çekecek. Kanal ünlü aktörden başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini istedi ve yeni proje yapacakları belirtti. Bekleme parası alacağı da kulaktan kulağa yayılan Kaynarca'nın yeni projesini Onur Tan'ın çekeceği de öne sürülüyor. Eşkıya ekibinin atv ile gerilim yaşadığı günlerde Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın bağımsız hareket edip sosyal medyadan yaptığı veda açıklamaları çok konuşulmuştu. Bakalım kulislerdeki söylentiler doğru çıkacak mı?