Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

Oksijen kullanmadan yaşayan ilk çok hücreli hayvan keşfedildi Bilim insanları, yaşamın oksijene bağımlı olduğuna inanıyordu. Ancak Henneguya salminicola adlı bir parazit, bu anlayışı tamamen değiştirdi. Bu küçük, jelatinimsi parazit, somon balıklarının etinde yaşamını sürdürürken oksijen kullanmıyor. Araştırmalar, bu parazitin mitokondriyal genomunu kaybettiğini ve aerobik solunum yapma yeteneğini yitirdiğini gösterdi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Dayana Yahalomi liderliğindeki araştırma ekibi, H. salminicola’yı ve yakın akrabası olan Myxobolus squamalis’i incelemek için derin dizileme ve floresan mikroskopisi kullandı. H. salminicola’nın mitokondriyal genomunu kaybettiğini ve neredeyse tüm nükleer genlerini yitirdiğini keşfettiler. Bu durum, parazitin oksijene ihtiyaç duymadan yaşamasını sağlıyor. H. salminicola’nın evrimi, özgür yaşayan bir denizanası atadan basit bir parazite dönüşmesini içeriyor.