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Teknoloji-Bilişim
5
Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

2024-06-23 03:10:19
Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

Bilim insanları, oksijene ihtiyaç duymadan yaşayabilen ilk çok hücreli hayvanı keşfetti.

#1
Foto - Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

Bilim dünyası, oksijene ihtiyaç duymadan yaşayabilen ilk çok hücreli hayvanın keşfiyle sarsıldı. Bu ilginç keşif, hem dünyamızdaki yaşam anlayışımızı hem de uzayda yaşam arayışlarımızı değiştirebilir. Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacılar, Henneguya salminicola adlı bu parazitin nasıl oksijensiz yaşayabildiğini ortaya çıkardı.

#2
Foto - Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

Oksijen kullanmadan yaşayan ilk çok hücreli hayvan keşfedildi Bilim insanları, yaşamın oksijene bağımlı olduğuna inanıyordu. Ancak Henneguya salminicola adlı bir parazit, bu anlayışı tamamen değiştirdi. Bu küçük, jelatinimsi parazit, somon balıklarının etinde yaşamını sürdürürken oksijen kullanmıyor. Araştırmalar, bu parazitin mitokondriyal genomunu kaybettiğini ve aerobik solunum yapma yeteneğini yitirdiğini gösterdi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Dayana Yahalomi liderliğindeki araştırma ekibi, H. salminicola’yı ve yakın akrabası olan Myxobolus squamalis’i incelemek için derin dizileme ve floresan mikroskopisi kullandı. H. salminicola’nın mitokondriyal genomunu kaybettiğini ve neredeyse tüm nükleer genlerini yitirdiğini keşfettiler. Bu durum, parazitin oksijene ihtiyaç duymadan yaşamasını sağlıyor. H. salminicola’nın evrimi, özgür yaşayan bir denizanası atadan basit bir parazite dönüşmesini içeriyor.

#3
Foto - Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

H. salminicola’nın oksijensiz yaşama uyarlanması, sadece tek hücreli ökaryotlarla sınırlı kalmadığını, çok hücreli bir parazitik hayvanın da bu uyarlamayı yapabildiğini gösteriyor. Bu, oksijensiz ortamda yaşamın evrimi hakkında yeni anlayışlar sunuyor. Araştırmacılar, bu keşfin balıkçılık stratejilerini de etkileyebileceğini belirtiyor. H. salminicola, insanlar için zararsız olmasına rağmen, somon balıkları üzerinde yarattığı estetik bozulmalar nedeniyle istenmeyen bir parazit olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - Oksijene ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen canlı keşfedildi

Bu keşif, yaşamın sadece oksijene bağlı olmadığını ve çok hücreli organizmaların da oksijensiz ortamlarda yaşayabileceğini gösteriyor. Henneguya salminicola, oksijen kullanmayan çok hücreli ilk hayvan olarak, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve evrimsel biyoloji hakkında yeni sorular doğurdu. Bu buluş, oksijen hayvan kavramını yeniden düşünmemize ve evrimin ne kadar esnek olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor.

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