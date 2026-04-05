Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

İran'dan yapılan açıklamada, Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD tarafından işletilen petrol tesislerinin hedef alındığı belirtilmişti. Bahreyn Kralı İsa al Halife'den açıklama geldi.

#1
Foto - Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

İsa Al Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik "saldırılarının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

#2
Foto - Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırılarının" sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef aldığını, bunun da insanların yaralanmasına ve evlerinin zarar görmesine yol açtığını belirtti.

#3
Foto - Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

Al Halife, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararına uyulmasının önemine işaret ederek, söz konusu kararın İran'ın saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiğini aktardı.

#4
Foto - Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

Zarar gören vatandaşların kayıplarının telafi edileceğini belirten Kral Al Halife, Bahreyn halkının sergilediği "dayanışma ve sorumluluk" bilincini takdir ettiğini söyledi.

#5
Foto - Petrol tesisleri vurulunca... Bahreyn Kralı'ndan İran'a çağrı

Al Halife ayrıca, mevcut koşullarda ulusal birlik ve hazırlığın önemine dikkati çekerek, Bahreyn'in "güvenlik ve istikrarını koruma" kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Yorumlar

Ali

Korkaklar sizi Amerika köpekleri İran Amerika işlettiği yerleri vuruyor satılmış bir devlet Kral çıkmış konuşuyor Bunlar var oldukça müslüman bir araya gelmez getirelemez

Adanalı

Kral, bir de İran’a yapılan saldırıların durdurulması konusunda konuşmak ister misin? Orda da siviller zarar görüyor da.. o yüzden sordum
