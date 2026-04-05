USKAM Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin’den Dikkat Çeken Analiz: İsrail’in Casusları: Pollard Vakası Bize Ne Anlatıyor?

İran ise yakaladığı MOSSAD ajanları başta olmak üzere İsrail’e çalışan ajanları bir bir idam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Kriz Araştırmaları Merkezi (USKAM) Başkanı İsmail Şahin, “İsrail’in casusları: Pollard vakası bize ne anlatıyor?” başlıklı dikkat çekici bir yazı kaleme alarak İsrail’in istihbarat faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Şahin, yazısında modern istihbarat tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olarak kabul edilen Pollard vakasını kapsamlı bir şekilde ele alarak, müttefiklik ilişkileri, ideolojik bağlılık ve ulusal güvenlik arasındaki kırılgan dengelere ışık tuttu. Şahin’in analizine göre, Jonathan Jay Pollard vakası, devletler arası müttefiklik ilişkisinin sınırlarını ve ideolojik sadakatin ulusal kimlikle girdiği çatışmayı tüm yönleriyle gözler önüne seriyor. 1954 Teksas doğumlu bir Amerikan Yahudisi olan Jonathan Jay Pollard’ın, Stanford Üniversitesi yıllarından itibaren istihbarat dünyasına duyduğu yoğun ilgi ve güçlü Siyonist kimliğiyle dikkat çektiği belirtiliyor.