2024-06-07 20:12:08 Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı
Galatasaray, 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu.
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Galatasaray, 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu.
Galatasaray’ın 2 yıllığına yeniden anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk’un yeni sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
YILDA 110 MİLYON TL KAZANACAK (3.1 MİLYON EURO)
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik Direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110 milyon 250 bin TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.”
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