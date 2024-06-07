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Spor
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Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

2024-06-07 20:12:08
Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

Galatasaray, 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu.

#1
Foto - Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

Galatasaray’ın 2 yıllığına yeniden anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk’un yeni sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

#2
Foto - Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

YILDA 110 MİLYON TL KAZANACAK (3.1 MİLYON EURO)

#3
Foto - Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

#4
Foto - Okan Buruk'un kazanacağı rakam açıklandı

“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik Direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110 milyon 250 bin TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.”

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