  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Elon Musk’tan, Trump’ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi! Resmen saçını başını yolacak

Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Türkiye’ye milyarlar kazandıracaklar… Son hazırlıklar yapılıyor

Venezuela'ya müdahale piyasaları karıştırdı: Savunma hisseleri fena patladı

Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı

Ne olduysa Sergen Yalçın'ın telefonuyla oldu: Müthiş hamleyi yaptı ve iş yarı yarıya bitti

Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşanacak... Sadettin Saran, Tedesco’nun transfer isteğini kırmadı
Spor
Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığı Teknik Direktör Okan Buruk da Süper Kupa maçı öncesi doğruladı.

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medyadan Berkan Kutlu için veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray'In paylaşımında, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılığı duyurmuş ve "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." demişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

