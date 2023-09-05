Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle fırsat transferleri için yoğun mesai harcayan Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunun bildirileceği son günde 2 bomba birden patlattı. Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki futbolcuyu da UEFA'ya gönderilen listeye dahil etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinin ardından tüm gözler takımdan ayrılacak son isimlere çevrildi. Okan Buruk'un gözüne giremeyen iki isimler yollar ayrılıyor. İşte tüm ayrıntılar...