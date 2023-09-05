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Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

2023-09-05 13:55:30
Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle fırsat transferleri için yoğun mesai harcayan Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunun bildirileceği son günde 2 bomba birden patlattı. Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki futbolcuyu da UEFA'ya gönderilen listeye dahil etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinin ardından tüm gözler takımdan ayrılacak son isimlere çevrildi. Okan Buruk'un gözüne giremeyen iki isimler yollar ayrılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

#2
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

2 TRANSFERDE DE MUTLU SON Galatasaray iki transferde mutlu sona ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi listesini gece yarısına kadar vermek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın iki yıldızı Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.

#3
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

İki oyuncu için de TFF'den lisans kaydı açıldı. Ndombele İstanbul'a iniş yaparken iki oyuncunun da maliyeti duyuruldu.

#4
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde kalan Fransız orta saha Ndombele ile anlaşılmasının ardından İngiliz ekibiyle de masaya oturan yönetim, bedelsiz olarak oyuncuyu kiraladı.

#5
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

26 yaşındaki futbolcuya 3 milyon 136 bin Euro maaş verileceği açıklandı. Ayrıca Ndombele'nin sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor...

#6
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

SANCHEZ'İN BONSERVİSİ 9.5 MİLYON EURO Davinson Sanchez için de iki ay önce Tottenham'la görüşen ve istenen 15 milyon Euro'yu yüksek bulan G.Saray, son pazarlıklarda fiyatı düşürdü.

#7
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Yönetim, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin bonservisine 9.5 milyon Euro verecek. Bu ücret 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenecek.

#8
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sanchez'e her sezon 3.2 milyon Euro garanti para ödenecek. Ayrıca Cimbom, iki yeni transferini UEFA listesine de yazdı.

#9
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında Ndombele ve Sanchez'e yer açabilmek için en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor.

#10
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un iki futbolcu için kararını verdi.

#11
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

MIDTSJO VE DUBOIS YOLCU Galatasaray, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile yollarını ayırmayı planlıyor.

#12
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Milliyet'te yer alan habere göre; Avrupa'daki büyük liglerde transferin sona ermesi nedeniyle iki futbolcunun da Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüplere kiralanmasının planlandığı ifade edildi.

#13
Foto - Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...

Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü Pendikspor istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada "Midtsjö'de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Çok net bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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