Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA SAYILI!" Umut Nimet Ataş , Kılıçdaroğlu'na soru sorduğu görüntülerde şu ifadeleri kullandı: Togg ile ilgili küçümseyici sözleriniz var. Uçak inmeyecek demiştiniz Zafer Havalimanı'na. Sabiha Havalimanı ve İstanbul Havalimanı için de aynı şeyleri söylemiştiniz. İstanbul Havalimanı dünyadaki bir numaralı havalimanlarından biri. "ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ARKADAŞIMIN AİLESİNİN SELAMINI GETİRDİM" Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ailesinin ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim.