2023-05-24 07:24:00 Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Youtube programına katıldı. Programın tanıtım videosunda "Diyarbakırlı Kürt genciyim. Salondakilere Yasin Börü ve Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın anne ve babasının selamını getirdim” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran genç Umut Nimet Ataş ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Ataş kendisine yönelik "Yakında kafana sıkacağız" mesajına "Allah'a and olsun boyun eğmeyeceğim" şeklinde tepki gösterdi.