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Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

2023-05-24 07:24:00
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Youtube programına katıldı. Programın tanıtım videosunda "Diyarbakırlı Kürt genciyim. Salondakilere Yasin Börü ve Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın anne ve babasının selamını getirdim” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran genç Umut Nimet Ataş ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Ataş kendisine yönelik "Yakında kafana sıkacağız" mesajına "Allah'a and olsun boyun eğmeyeceğim" şeklinde tepki gösterdi.

#1
Foto - Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi tabana oynamak için harekete geçti. Yıllardır söyledikleri ortada olan Kemal Kılıçdaroğlu toplumun sinir uçlarıyla oynayarak oy kapma derdine düştü.

#2
Foto - Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

BAY KEMAL'İN BABALA TV KURGUSU! Bunun için sosyal medyayı da kullanan Kılıçdaroğlu, imajını düzeltmek adına Oğuzhan Uğur'un Babala TV adlı Youtube kanalına konuk oldu. Programın tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz üst üste skandallar da yaşanmaya başladı. DİYARBAKIRLI GENCİN SORUSU ÇOK KONUŞULDU! Tanıtım videsounda Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen Diyarbakırlı bir gencin görüntüleri dikkat çekti.

#3
Foto - Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA SAYILI!" Umut Nimet Ataş , Kılıçdaroğlu'na soru sorduğu görüntülerde şu ifadeleri kullandı: Togg ile ilgili küçümseyici sözleriniz var. Uçak inmeyecek demiştiniz Zafer Havalimanı'na. Sabiha Havalimanı ve İstanbul Havalimanı için de aynı şeyleri söylemiştiniz. İstanbul Havalimanı dünyadaki bir numaralı havalimanlarından biri. "ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ARKADAŞIMIN AİLESİNİN SELAMINI GETİRDİM" Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ailesinin ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim.

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