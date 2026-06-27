Türkiye'den gitti, şimdi Erzincan'a dönüyor: Chobani Ceo'su açıkladı:
Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yle yaptığı sponsorluk anlaşmasına dair samimi bir itirafta bulundu.
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Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yle yaptığı sponsorluk anlaşmasına dair samimi bir itirafta bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra sponsoru oldukları ABD'nin de maçlarını yakından takip eden Hamdi Ulukaya, Los Angeles'ta AA Haber Ajansı'na konuştu. Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından memnun olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:
-Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor.
Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir. Benim için Fenerbahçe ve milli takım çok duygusaldır. Erzincan'da büyüdüğümüzde içimizde büyüttüğümüz bir Fenerbahçe vardı. Şimdi o statta Chobani ismini görmek çok farklı bir duygu. Çocuklarımla gidiyorum, doğduklarından bu yana 6 ayda bir formaları gelirdi, şimdi formalarında Chobani yazıyor.
Bu hayatta her şey olabilir. Hayatın en güzel yanı bu sürprizlerle dolu olması.Erzincan'ın bir kasabasında doğup büyüyüp Amerika'ya gelip sonrasında Chobani'yle Fenerbahçe'de yer almak çok farklı bir duygu. Bu işin bir de diğer tarafı var. Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı.
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