Türkiye'den gitti, şimdi Erzincan'a dönüyor: Chobani Ceo'su açıkladı:

Bu hayatta her şey olabilir. Hayatın en güzel yanı bu sürprizlerle dolu olması.Erzincan'ın bir kasabasında doğup büyüyüp Amerika'ya gelip sonrasında Chobani'yle Fenerbahçe'de yer almak çok farklı bir duygu. Bu işin bir de diğer tarafı var. Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı.