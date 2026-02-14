Öğrencisinden hamile kalan öğretmen için karar verildi! Otoparklardaki gizli buluşmaların sonu hapisle bitti

Rizzitello, geçen yıl Temmuz ayında tutuklanmadan önce, öğretmenlik yaptığı dönemde hem 2017–2018 hem de 2024 yıllarında iki farklı erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti. Mahkeme belgelerine göre, bu ilişkiler öğretmenin evinde, öğrencilerin işlediği aileye ait bagel dükkanında ve bir otoparkta gerçekleşti; Rizzitello, öğrencileri yalnız zaman geçirmeye ikna ederek aralarında gelişen ilişkileri gizli tutmaya çalıştı ve soruşturma sırasında mağdurlardan cihazlarındaki kanıtları silmelerini istemesi de dava dosyalarında yer aldı.