Öğrencisinden hamile kalan öğretmen için karar verildi! Otoparklardaki gizli buluşmaların sonu hapisle bitti
ABD'nin New Jersey eyaletinde iki öğrencisini yıllarca istismar eden ve birinden hamile kalan İngilizce öğretmeni Julie Rizzitello, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme belgelerinde; 37 yaşındaki kadının öğrencileri evinde ve otoparklarda taciz ettiği, yakalanmamak için çocuklardan delilleri silmelerini istediği ortaya çıktı. Öğretmenlik lisansı ömür boyu iptal edilen Rizzitello, cezasının ardından "cinsel suçlu" kaydıyla denetim altında tutulacak.