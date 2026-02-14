CHP’li belediye başkanı taciz etmişti! Dünyası karartılan genç kızın babası ilk defa konuştu
Giresun Görele’de 16 yaşındaki lise öğrencisini mesajlarla taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki soruşturma sürerken, mağdurun babası Ahmet T. yaşadıkları travmayı ilk kez paylaştı. Belediyede çaycı olarak çalışan baba, kızının durumu gece yarısı ağlayarak anlattığını ve küçük kızın üç gündür korkudan okula gidemediğini belirtti. Görele Belediyesi’nde başkanlık makamı boşalırken, ailenin hukuk mücadelesi Türkiye’nin gündemine oturdu.