Gündem
CHP’li belediye başkanı taciz etmişti! Dünyası karartılan genç kızın babası ilk defa konuştu
Giriş Tarihi:

CHP’li belediye başkanı taciz etmişti! Dünyası karartılan genç kızın babası ilk defa konuştu

Giresun Görele’de 16 yaşındaki lise öğrencisini mesajlarla taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki soruşturma sürerken, mağdurun babası Ahmet T. yaşadıkları travmayı ilk kez paylaştı. Belediyede çaycı olarak çalışan baba, kızının durumu gece yarısı ağlayarak anlattığını ve küçük kızın üç gündür korkudan okula gidemediğini belirtti. Görele Belediyesi’nde başkanlık makamı boşalırken, ailenin hukuk mücadelesi Türkiye’nin gündemine oturdu.

Giresun Görele’de siyaset gündemini sarsan taciz skandalının ardından mağdur ailenin sessizliğini baba Ahmet T. bozdu. Belediyede çaycı olarak görev yapan Ahmet T., 16 yaşındaki lise öğrencisi kızının sosyal medya üzerinden taciz edilmesiyle başlayan süreci Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Olayın gece yarısı kızının kendisine gelip durumu anlatmasıyla ortaya çıktığını belirten baba Ahmet T., o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı."

Yaşanan travmanın boyutlarına dikkat çeken baba, kızının üç gündür okula gidemediğini ifade etti. Ailenin önceliğinin çocuklarının ruh sağlığı olduğunu vurgulayan Ahmet T., "Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız" dedi.

Yorumlar

chp ve değerler

ekrem lazları gürcüleri abazaları cerkezleri rumları ermenileri aldı <<kemal ermenileri kürtleri arapalrı süryanileri aldı =))) Türkler nerde sizce
