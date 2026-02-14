  • İSTANBUL
Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde yer alan Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü defa ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

#1
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Londra'nın kalbi konumundaki Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, bu yıl da ramazan ayı için süslendi.

#2
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

#3
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Ramazan süslerinin ışıklarının açılış düğmesine ise Londra'nın Pakistan kökenli Belediye Başkanı Sadık Khan ile The Aziz Foundation yöneticilerinden Rahima Aziz bastı.

#4
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Khan, burada yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bir tarih yazarak Londra'yı Batı dünyasında ramazan ışıklarıyla süslenen ilk şehir yaptık. Her geçen yıl şehrin kalbi olan bu yerde tüm bayramları kutluyoruz." dedi.

#5
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Ramazanın aynı zamanda "hatırlamak" anlamına geldiğini belirten Khan, "Bu büyük şehirde ramazan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Sihler, örgütlü inançların mensupları ve örgütlü olmayan inançların mensupları bir araya geliyor." diye konuştu.

#6
Foto - Londra'nın en ünlü caddesi Ramazan için süslendi

Ramazan ışıkları, 19 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak. Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

