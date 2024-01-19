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Eğitim
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Öğrencilerin karne heyecanı

2024-01-19 12:26:11
Öğrencilerin karne heyecanı

Türkiye’de milyonlarca öğren 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında birinci dönem karne tatiline girdi. İSTANBUL Valisi Davut Gül 2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı Birinci Dönem Kapanış programı kapsamında Zeytinburnu’nda Fatma Süslügil İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Vali Gül, "İkinci yarıyıl inşallah bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına teşekkür ederim" dedi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönemi bugün sona erdi.

#1
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci bugün karnelerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül Dönem kapanış programı kapsamında Zeytinburnu’nda bulunan Fatma Süslügil İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, çocuklarla sohbet etti, karnelerini dağıttı. Programda konuşan İstanbul Vali Gül, "Bütün Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da yarıyıl tatiline giriyoruz. Bugün de yavrularımıza karnelerini vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 171 bin öğretmenimiz 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrencimize eğitim verdi. Ben öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İkinci yarıyıl inşallah bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Vali Gül, okul saatleri hakkındaki soruya ise, "İkili eğitim yapılan okullarda okulun kaçta başladığının çok bir önemi yok. Öğlenci ve sabahçı olarak verilen eğitimlerde alınması gereken ders saatleri belli. Dolayısıyla sabah bir saat geç başlattığınızda akşam da bir saat geç çıkılması gerekecek. Olması gereken tekli eğitime geçmek" diyerek cevap verdi.

#2
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

Bolu’da 51 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bolu’da 258 eğitim kurumunda 51 bin öğrenci için tatil zili çaldı. 2 hafta sürecek sömestr tatilinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri 2 Şubat 2024’te kaldığı yerden devam edecek. Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan öğrenciler evlerinin yolunu tuttu. Derslere ara vererek tatile çıkacakları için heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler, tatilde bol bol eğleneceklerini ifade etti.

#3
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 3 bin 425 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Osmaneli’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi. Yarıyıl tatili için son ders zili çaldı. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli’ de yarıyıl karnelerini alan 3 bin 425 öğrenci, 2 haftalık sömestr tatiline başladı. İki haftalık yarıyıl tatilin ardından, ikinci dönem eğitim ve öğretim 5 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

#4
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

Kayseri’de 323 bin öğrenci karne aldı Kayseri’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 323 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

#5
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

Karabük öğrenciler karne sevinci yaşadı Karabük eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

#6
Foto - Öğrencilerin karne heyecanı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Şehit Mehmet Dinçel İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ın da eşlik ettiği Vali Yavuz, öğrencilere nasihatlerde bulunarak karnelerini hediyeleri ile birlikte verdi.

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