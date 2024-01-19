Öğrencilerin karne heyecanı

İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci bugün karnelerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül Dönem kapanış programı kapsamında Zeytinburnu’nda bulunan Fatma Süslügil İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, çocuklarla sohbet etti, karnelerini dağıttı. Programda konuşan İstanbul Vali Gül, "Bütün Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da yarıyıl tatiline giriyoruz. Bugün de yavrularımıza karnelerini vereceğiz. İstanbul’da yaklaşık 171 bin öğretmenimiz 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrencimize eğitim verdi. Ben öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İkinci yarıyıl inşallah bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Vali Gül, okul saatleri hakkındaki soruya ise, "İkili eğitim yapılan okullarda okulun kaçta başladığının çok bir önemi yok. Öğlenci ve sabahçı olarak verilen eğitimlerde alınması gereken ders saatleri belli. Dolayısıyla sabah bir saat geç başlattığınızda akşam da bir saat geç çıkılması gerekecek. Olması gereken tekli eğitime geçmek" diyerek cevap verdi.