Öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Selin Korkmaz, fiyatın diğer üniversitelere örnek olabileceğini belirterek, "Yemekler çok lezzetli ve 1 lira olması bizim için çok büyük bir avantaj. Dışarıda bir simit 3,5 lirayken burada çeşitli yemekler yiyebiliyoruz. Biz şehir dışından gelerek burada okuduğumuz için çok fazla ev yemeği yiyemiyoruz, buradaki yemekler annemizin yemekleri gibi. Hem ucuz hem kaliteli hem de lezzetli, bu konuda şanslıyız." ifadelerini kullandı.