Odyssey, Mars’ın gizemlerini çözüyor

Mars uzay aracı Odyssey, tüm bu zorluklara bulut ve toz katmanlarını içeren atmosferin daha iyi bir görüntüsünü yakalamak için katlandı. Bu görüntüler için, uzay aracının güneş panellerini güneşe doğru tutarken yana doğru yuvarlanması gerekiyordu. Doğru pozisyona girebilmek için uzay aracının iletişim anteninin Dünya’dan uzağa doğrultulması gerekiyordu. Bu nedenle ekibin manevra boyunca araçla iletişimi kesildi. NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’nda Odyssey’in proje bilimcisi olan Jeffrey Plaut, “Bunu atmosferin bir kesitini, bir kesitini izlemek gibi düşünüyorum. Yukarıdan göremediğiniz pek çok ayrıntı var. THEMIS normalde bu ölçümleri bu şekilde yapıyor.” dedi.