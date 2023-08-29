  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Odun yüklü TIR dehşet saçtı

2023-08-29 14:37:45
Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada odun yüklü tır bir minibüse çarpması sonucu yola devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü mevkiinde Karadeniz sahil yolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, 06 CKY 515 plakalı minibüsün sürücüsü S.A. emniyet şeridine park etti.

#3
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Bu sırada 60 KB 420 plakalı odun yüklü tırın sürücüsü A.M.M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araca çarparak bariyerlere çıktı.

#4
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#6
Foto - Odun yüklü TIR dehşet saçtı

Kaza nedeniyle yola saçılan odunlar ulaşımın bir süre aksamasına neden olurken, yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

BAE bu kez ormanlara göz dikti! Satın almak için harekete geçtiler
Dünya

BAE bu kez ormanlara göz dikti! Satın almak için harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın topraklarının yüzde 10'luk ormanlık alan kısmını satın almak için harekete geçti...
'Savaş var' diye ülkemizi açmıştık! Ruslardan Türkiye'ye büyük ayıp
Gündem

'Savaş var' diye ülkemizi açmıştık! Ruslardan Türkiye'ye büyük ayıp

Savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçan Ruslar, ortalığın durulmasının ardından ülkemizi karalamaya başlayarak Moskova'ya dönmeye başladı...
Medya

"Ahlaksız adam", Mehmet Metiner'den ayarın kralını yedi! Ha bu da sana kapak olsun

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlâksız bir adam” ..
Herkes bunu merak ediyordu! Binali Yıldırım'dan flaş İBB başkan adaylığı açıklaması
Medya

Herkes bunu merak ediyordu! Binali Yıldırım'dan flaş İBB başkan adaylığı açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin İBB Başkanı adayının kim olacağına ilişkin kaleme aldığı yazısında, AK Parti Genel B..
Bu leke ne zaman temizlenecek?
Gündem

Bu leke ne zaman temizlenecek?

Sapkın cinsel tercihini Türk toplumunun gözünün içine sokarak yaşayan Ebrar Karakurt, milli takımda forma giymeyi sürdürüyor.
Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması
Gündem

Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması

Oğlunun bir trafik kazası geçirmesiyle gündeme gelen Eski Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih Altaylı'nın ortaya attığı "MOBESE" iddiasını yala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23