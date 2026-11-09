Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Akdeniz'deki Nasim-1X keşfi de bu stratejinin önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, tahmin edilen 200 milyar fit küplük gaz miktarının ne kadarının üretilebilir olduğu ve sahanın ekonomik açıdan ne zaman devreye alınabileceği, devam eden teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak. Mısır Petrol Bakanlığı ise henüz üretime başlanacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim açıklamadı.