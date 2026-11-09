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Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

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Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken kritik noktada büyük bir rezerve ulaşıldı. Rezervle ilgilinin ülke bakanlığından açıklama geldi.

#1
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Mısır, Akdeniz’de gerçekleştirdiği yeni doğal gaz keşfiyle yerli enerji üretimini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 200 milyar fit küp gaz barındırdığı tahmin edilen rezervin, ticari üretime uygun bulunması halinde ülkenin doğal gaz arzına katkı sağlaması ve ithalat ihtiyacının azaltılmasına destek olması bekleniyor.

#2
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Taiba imtiyaz sahasında bulunan Nasim-1X kuyusunda gerçekleştirilen sondaj ve değerlendirme çalışmalarında doğal gaz içeren bir formasyona ulaşıldığı duyuruldu. Bakanlık, gaz taşıyan tabakanın net kalınlığının yaklaşık 15 metre olduğunu bildirdi. İlk jeolojik ve petrofiziksel analizlerin keşfin olumlu potansiyeline işaret ettiği belirtilirken, rezervin kesin büyüklüğünün ve üretim kapasitesinin belirlenmesi için teknik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

#3
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Keşfin ekonomik değerinin ortaya çıkarılması amacıyla rezervuar analizleri ve teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sahadan günlük olarak elde edilebilecek gaz miktarının belirlenmesi ve üretimin ticari açıdan sürdürülebilir olup olmadığının incelenmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Öte yandan Mısır yönetimi, yeni keşiften mümkün olan en kısa sürede yararlanabilmek için mevcut enerji altyapısını kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda Nasim-1X kuyusunun, yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda inşa edilmesi öngörülen bir bağlantı hattıyla Abu Madi-El Gamil boru hattına bağlanması gündemde. Planlanan bağlantının, yeni sahanın mevcut üretim sistemine entegrasyonunu kolaylaştırması ve altyapı yatırımlarından kaynaklanan süreyi azaltması amaçlanıyor.

#5
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Taiba imtiyaz sahasındaki faaliyetler, İtalyan enerji şirketi Eni ile Avustralyalı Woodside ortaklığında gerçekleştiriliyor. Nasim-1X kuyusundaki sondaj operasyonlarını ise ortaklar adına Mısır merkezli Petrobel üstlendi. Petrol Bakanlığı, son keşfin ülkede artan arama faaliyetlerinin ve enerji sektörüne yönelik yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca yatırım koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların sürdüğü ve yabancı enerji şirketlerinin geçmiş dönemlerden kaynaklanan ödenmemiş alacaklarının kapatılması konusunda ilerleme sağlandığı ifade edildi.

#6
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Mısır, son yıllarda doğal gaz üretiminde yaşanan gerileme nedeniyle artan iç talebini karşılamakta zorlanıyor. Özellikle elektrik üretimi ve sanayi sektöründeki tüketimin yükselmesi, ülkenin doğal gaz ithalatına yönelmesini beraberinde getirdi. Bu tablo karşısında Kahire yönetimi, yerli üretimi yeniden artırmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yeni sahaların keşfine, mevcut rezervlerin geliştirilmesine ve uluslararası enerji şirketlerinin yatırımlarına ağırlık veriyor.

#7
Foto - Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu

Akdeniz'deki Nasim-1X keşfi de bu stratejinin önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, tahmin edilen 200 milyar fit küplük gaz miktarının ne kadarının üretilebilir olduğu ve sahanın ekonomik açıdan ne zaman devreye alınabileceği, devam eden teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak. Mısır Petrol Bakanlığı ise henüz üretime başlanacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim açıklamadı.

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