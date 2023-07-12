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Dünya
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O yanardağ harekete geçti

2023-07-12 00:51:10
O yanardağ harekete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

#1
Foto - O yanardağ harekete geçti

İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

#2
Foto - O yanardağ harekete geçti

Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

#3
Foto - O yanardağ harekete geçti

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

#4
Foto - O yanardağ harekete geçti

Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

#5
Foto - O yanardağ harekete geçti

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

#6
Foto - O yanardağ harekete geçti

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

#7
Foto - O yanardağ harekete geçti

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

#8
Foto - O yanardağ harekete geçti

#9
Foto - O yanardağ harekete geçti

#10
Foto - O yanardağ harekete geçti

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