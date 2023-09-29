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Aktüel
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O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

2023-09-29 11:10:22
O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce görülen 'Loblu örümcek' adlandırılan (Argiope lobata) örümceği Tekirdağ'da görüldü. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, bu tür örümceklerin küresel ısınmayla Türkiye'de görülmeye başlandığını belirtti. Sağlam "Örümceğin ısırması halinde kişilere göre değişen riskler söz konusudur" diye konuştu.

#1
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Türkiye'nin farklı illerinde daha önce görülen ve zehirli olduğu belirtilen 'Loblu örümcek' adlandırılan örümcek Tekirdağ'da görüldü. Namık Kemal Üniversitesi stadının tribün kısmında görülen örümcek, cep telefonu ile görüntülendi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, Loblu örümceğin son 6 ay içerisinde Türkiye'nin bazı illerinde görüldüğünü söyledi.

#2
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Prof. Dr. Sağlam, "Bu örümcekgiller familyası içerisinde yer almaktadır. Tabii ki burada özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olması ve aptomen dediğimiz son kısımdaki tırtıklı yapıyla çok dikkat çekici bir tür.

#3
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Aynı zamanda bu tür, örmüş olduğu ağların zikzaklı böyle fermuar şeklinde örmesi nedeniyle çok dikkat çekici bir tür. Argiope türleri içerisinde pek çok benzer yapıda dişileri daha büyük, erkekleri daha küçük türler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar, şişkinlikler var, lob yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermektedir. Ama Argiope türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkar. Yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Bazı türler daha küçük memeli hayvanlarla beslenebilmekte onlarla da beslenme davranışı göstermekte" dedi.

#4
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Prof. Dr. Sağlam, özellikle alerjik bir bağışıklık sistemine bağlı insanların bu örümcekten uzak durması gerektiğini belirterek, "Ama burada söylediğimiz gibi türün, son derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir örümcek türü olmadığını rahatlıkla söylemek isterim.

#5
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Burada bazı türlerde Argiope'nin ya da diğer örümceklerde ya da böceklerde genelleme yaptığımızda özellikle bağışıklık sistemi açısından hassasiyeti olan bireylerde bir ısırma durumunda ya da sokma durumunda kızarıklıklar, şişkinlikler, işte bu bölgelerde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir.

#6
Foto - O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Bildiğiniz gibi arılar da insanı öldürebilmekte ama öldürdüğü insana göre değişmekte. Yani herkeste aynı reaksiyonu yapmıyor. Bazı kişilerde gerçekten alerjik bir vücudu olduğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle böyle bir zehirleyici etki meydana gelebilmektedir. Bunlar dediğimiz gibi insana saldıran bir tür değildir. Kendi yaşam alanları içerisinde beslenen örümcek türleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu türlerle yani onları rahatsız edecek şekilde davranmamak en güzeli. Onlar kendi yaşam içerisinde, döngüler içerisinde yaşam faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolayısıyla eğer ki bir hassasiyetiniz varsa bu türden biraz daha uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Zehirlilik anlamında da bir eşek arısının yapabileceği potansiyeldedir. Kişilere göre değişen riskler söz konusudur" diye konuştu.

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