2023-09-29 11:10:22 O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...
Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce görülen 'Loblu örümcek' adlandırılan (Argiope lobata) örümceği Tekirdağ'da görüldü. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, bu tür örümceklerin küresel ısınmayla Türkiye'de görülmeye başlandığını belirtti. Sağlam "Örümceğin ısırması halinde kişilere göre değişen riskler söz konusudur" diye konuştu.