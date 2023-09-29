O üniversite profesörü duyurdu: Türkiye'nin yeni kabusu oldu giderek yayılıyor! Örümceğin ısırması halinde...

Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Aynı zamanda bu tür, örmüş olduğu ağların zikzaklı böyle fermuar şeklinde örmesi nedeniyle çok dikkat çekici bir tür. Argiope türleri içerisinde pek çok benzer yapıda dişileri daha büyük, erkekleri daha küçük türler var. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar, şişkinlikler var, lob yapıları var. Bu yönden çeşitlilik göstermektedir. Ama Argiope türleri içerisindeki örümceklerin hani insanlara basında bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkar. Yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Bazı türler daha küçük memeli hayvanlarla beslenebilmekte onlarla da beslenme davranışı göstermekte" dedi.