O ülkede sıcaklıklar mevsim ortalamasının 12 derece üstüne çıktı

Sıcaklıkların arttığı Yeni Güney Galler eyaletinde en az 500 itfaiyeci ve acil durum personelinin 61 yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği, 13 farklı noktadaki yangının ise henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. Eyaletin güneyinde 21 okulda eğitime ara verilirken bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın alarmının en yüksek seviyeye çıkarıldığı öğrenildi. Yeni Güney Galler İtfaiye Teşkilatı Komiseri Rob Rogers yaptığı açıklamada, yangın riskinin 2019-2020 yangın sezonundan bu yana en tehlikeli seviyede olduğunu ifade etti. Avustralya'da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan orman yangınlarında Türkiye büyüklüğünde bir alan küle dönmüş, 33 kişi ise hayatını kaybetmişti. ABD'li bilim uzmanları Haziran ayında, Dünya’nın ısınmasına neden olan El Nino hava olayının Pasifik Okyanusu’nda başladığını açıklamış, 2024'ün en sıcak yıl olmasının beklendiğini belirtmişti.