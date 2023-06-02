2023-06-02 08:48:26 O ülkede öğretmenler greve gidiyor
Bir araya gelen binlerce öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmemesi durumunda greve gideceklerini açıkladı.
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Bir araya gelen binlerce öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmemesi durumunda greve gideceklerini açıkladı.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir araya gelen öğretmenler, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
Öğretmenleri temsil eden sendika, hükümete 6 maddelik bir talep listesi sundu ve isteklerinin karşılanmaması durumunda grevi sürdürecekleri uyarısında bulundu.
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