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Yaşam
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O tünelde çatlaklar oluştu!

2024-04-22 18:33:21
O tünelde çatlaklar oluştu!

Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki bulunan çatlaklar ve açılmalar oluştuğu T14 Tüneli’nde meydana gelen çökmenin durduğu belirtildi.

#1
Foto - O tünelde çatlaklar oluştu!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak yollar geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı.

#2
Foto - O tünelde çatlaklar oluştu!

Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki yoldaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli’nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli’nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar da meydana gelirken, Karayolları ekipleri, çökmelere karşı tünel içinde çelik kafesle önlem aldı.

#3
Foto - O tünelde çatlaklar oluştu!

Yapılan önlemlerin ardından Karayolları ekipleri tünelde çökmenin durduğunu tespit ederken, Temmuz ayına kadar tünelin yakından takip edileceği öğrenildi.

#4
Foto - O tünelde çatlaklar oluştu!

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu tünelde kaymanın durduğunun açıklandığını söyledi. Demirci "Viyadüğün ilk tünelinde çökme oldu. Bu çökmeden dolayı tali yol ihalesi yapıldı. Bir taraftan o yol devam ediyor. Çökmenin ne olup olmadığı noktasında da, tam bilgimiz yok. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürümüz bilgilendirme yaptı. 'Çökme oturmuş, devam etmiyor. Temmuz ayına kadarda izleme devam edecek' bilgisi verildi. Temmuz ayına kadar herhangi bir sorun hareket olmazsa tünelin tadilatı yapılarak ulaşım devam edecekmiş” ifadelerini kullandı.

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