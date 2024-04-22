O tünelde çatlaklar oluştu!

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu tünelde kaymanın durduğunun açıklandığını söyledi. Demirci "Viyadüğün ilk tünelinde çökme oldu. Bu çökmeden dolayı tali yol ihalesi yapıldı. Bir taraftan o yol devam ediyor. Çökmenin ne olup olmadığı noktasında da, tam bilgimiz yok. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürümüz bilgilendirme yaptı. 'Çökme oturmuş, devam etmiyor. Temmuz ayına kadarda izleme devam edecek' bilgisi verildi. Temmuz ayına kadar herhangi bir sorun hareket olmazsa tünelin tadilatı yapılarak ulaşım devam edecekmiş” ifadelerini kullandı.